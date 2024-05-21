Село под Белгородом атаковали ВСУ, повреждены окна домов

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Село Красное Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Атака была с использованием БПЛА-камикадзе. Среди мирного населения пострадавших нет. В результате падения дрона и детонации выбиты окна в двух частных домах.
Также сегодня, 21 мая, ВСУ совершили атаку на село Ржевка Шебекинского городского округа. Одна из местных жительниц получила баротравму. Пострадавшую женщину доставили в медицинское учреждение. Сведений о каких-либо разрушениях в населённом пункте нет. Днём время село Муром также Шебекинского городского округа, подверглось атаке украинского беспилотника-камикадзе. Среди мирных жителей пострадавших нет. Но результате взрыва был поврежден инфраструктурный объект связи.