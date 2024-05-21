Село под Белгородом атаковали ВСУ, повреждены окна домов

Также сегодня, 21 мая, ВСУ совершили атаку на село Ржевка Шебекинского городского округа. Одна из местных жительниц получила баротравму. Пострадавшую женщину доставили в медицинское учреждение. Сведений о каких-либо разрушениях в населённом пункте нет. Днём время село Муром также Шебекинского городского округа, подверглось атаке украинского беспилотника-камикадзе. Среди мирных жителей пострадавших нет. Но результате взрыва был поврежден инфраструктурный объект связи.