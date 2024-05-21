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ВСУ атаковали с помощью БПЛА село Красное Белгородской области

Село под Белгородом атаковали ВСУ, повреждены окна домов

21 мая 2024, 15:39
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ атаковали с помощью БПЛА село Красное Белгородской области

Село Красное Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с применением беспилотного летательного аппарата-камикадзе. Среди мирных жителей пострадавших нет, сообщает Вячеслав Гладков.

Село Красное Шебекинского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Атака была с использованием БПЛА-камикадзе. Среди мирного населения пострадавших нет. В результате падения дрона и детонации выбиты окна в двух частных домах.

Также сегодня, 21 мая, ВСУ совершили атаку на село Ржевка Шебекинского городского округа. Одна из местных жительниц получила баротравму. Пострадавшую женщину доставили в медицинское учреждение. Сведений о каких-либо разрушениях в населённом пункте нет. Днём время село Муром также Шебекинского городского округа, подверглось атаке украинского беспилотника-камикадзе. Среди мирных жителей пострадавших нет. Но результате взрыва был поврежден инфраструктурный объект связи.

Стало известно о ещё одном погибшем при атаке дронов на автобусы «Агро-Белогорья»
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