Стало известно о ещё одном погибшем при атаке дронов на автобусы «Агро-Белогорья»

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Число жертв при атаке ВСУ на автобусы «Агро-Белогорья» увеличилось до девяти. 20 мая скончался Александр Лакуша, контролёр Борисовского свинокомплекса. Мужчина пострадал во время атаки дронов ВСУ утром 6 мая.
Врачи белгородской областной больницы до последнего боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось.
Также в компании сообщили, что из больниц уже выписали 26 человек, которые пострадали при атаке дронов.
Напомним, что с 14 мая «Агро-Белогорье» ограничило доступ сотрудников на площадки в Цаповке Борисовского района из-за ударов ВСУ.