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После атаки ВСУ на автобусы «Агро-Белогорья» скончался ещё один белгородец

Стало известно о ещё одном погибшем при атаке дронов на автобусы «Агро-Белогорья»

21 мая 2024, 11:11
Фото: 1MI

После атаки ВСУ на автобусы «Агро-Белогорья» скончался ещё один белгородец

В областной клинической больнице скончался контролёр Борисовского свинокомплекса Александр Лакуша. Врачи до последнего боролись за его жизнь, сообщает в соцсетях Группа компаний «Агро-Белогорье».

Число жертв при атаке ВСУ на автобусы «Агро-Белогорья» увеличилось до девяти. 20 мая скончался Александр Лакуша, контролёр Борисовского свинокомплекса. Мужчина пострадал во время атаки дронов ВСУ утром 6 мая.

Врачи белгородской областной больницы до последнего боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось.

Также в компании сообщили, что из больниц уже выписали 26 человек, которые пострадали при атаке дронов.

Напомним, что с 14 мая «Агро-Белогорье» ограничило доступ сотрудников на площадки в Цаповке Борисовского района из-за ударов ВСУ.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Агро-Белогорье#Борисовский район#Погибшие#Белгород#Атака ВСУ#БПЛА
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