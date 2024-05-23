При атаке беспилотника ВСУ погибла белгородка: тело нашли под завалами

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23 мая в хуторе Красный Восток Яковлевского горокруга сбили украинский БПЛА. Беспилотник ВСУ упал и сдетонировал. В результате был разрушен второй этаж частного жилого дома. Погибла местная жительница, её тело обнаружили под завалами.
Также обломками от беспилотника посекло частные дома, расположенные поблизости.
На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется. Проходит подомовой обход территории.