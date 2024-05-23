При атаке беспилотника ВСУ погибла белгородка: тело нашли под завалами

23 мая в хуторе Красный Восток Яковлевского горокруга сбили украинский БПЛА. Беспилотник ВСУ упал и сдетонировал. В результате был разрушен второй этаж частного жилого дома. Погибла местная жительница, её тело обнаружили под завалами.