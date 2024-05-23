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Последствия атаки ВСУ

При атаке беспилотника ВСУ погибла белгородка: тело нашли под завалами

23 мая 2024, 07:00
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки ВСУ

Женщина погибла при атаке беспилотника ВСУ в хуторе под Белгородом

Трагедия произошла в Яковлевском горокруге. В результате падения и последующей детонации БПЛА был разрушен второй этаж жилого дома. Под завалами обнаружили тело женщины, пишет глава региона Вячеслав Гладков.

23 мая в хуторе Красный Восток Яковлевского горокруга сбили украинский БПЛА. Беспилотник ВСУ упал и сдетонировал. В результате был разрушен второй этаж частного жилого дома. Погибла местная жительница, её тело обнаружили под завалами.

Также обломками от беспилотника посекло частные дома, расположенные поблизости.

На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется. Проходит подомовой обход территории.

Последствия атаки ВСУПоследствия атаки ВСУ
Последствия атаки ВСУПоследствия атаки ВСУ
Последствия атаки ВСУПоследствия атаки ВСУ
Последствия атаки ВСУ
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Мужчина погиб при обстреле ВСУ в Белгородской области
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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Погибшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Яковлевский горокруг#Атака ВСУ#БПЛА
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