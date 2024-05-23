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32 «Вампира» и три «Ольхи» уничтожила ПВО над Белгородской областью

Что сбили минувшей ночью над Белгородской областью?

23 мая 2024, 07:21
Фото: Изображение Midjourney

32 «Вампира» и три «Ольхи» уничтожила ПВО над Белгородской областью

Также ночью были сбиты три БПЛА. О попытках атак ВСУ сообщили в Минобороны РФ.

Минувшей ночью ВСУ снова пытались нанести удары по Белгородской области. Попытки атак пресекли дежурные средства ПВО. Над регионом были сбиты 32 реактивных снаряда РСЗО «Вампир», три снаряда РСЗО «Ольха» и три беспилотника. Над каким именно районом это произошло, не уточняется.

Напомним, что несколько воздушных целей ПВО сбила на подлёте к областному центре ранним утром. Из местных жителей никто не пострадал. В результате прямых попаданий снарядов повреждения зафиксировали на территории двух детских лагерей. В Белгородском районе были повреждены частные жилые домовладения и автомобиль.

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#Алина Харина#Белгородская область#Белгород#Атака ВСУ#Система ПВО#БПЛА#Ольха#Вампир
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