Что сбили минувшей ночью над Белгородской областью?

Напомним, что несколько воздушных целей ПВО сбила на подлёте к областному центре ранним утром. Из местных жителей никто не пострадал. В результате прямых попаданий снарядов повреждения зафиксировали на территории двух детских лагерей. В Белгородском районе были повреждены частные жилые домовладения и автомобиль.