Что сбили минувшей ночью над Белгородской областью?

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Минувшей ночью ВСУ снова пытались нанести удары по Белгородской области. Попытки атак пресекли дежурные средства ПВО. Над регионом были сбиты 32 реактивных снаряда РСЗО «Вампир», три снаряда РСЗО «Ольха» и три беспилотника. Над каким именно районом это произошло, не уточняется.
Напомним, что несколько воздушных целей ПВО сбила на подлёте к областному центре ранним утром. Из местных жителей никто не пострадал. В результате прямых попаданий снарядов повреждения зафиксировали на территории двух детских лагерей. В Белгородском районе были повреждены частные жилые домовладения и автомобиль.