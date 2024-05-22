На заправочной станции под Белгородом из-за ВСУ произошёл взрыв. Есть раненый

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль на заправочной станции, из-за чего на въезде в Грайворон произошёл взрыв, загорелась легковая машина. Также выгорел навес АЗС и полностью сгорел один транспорт.
Ранения получил заправщик: мужчину с черепно-мозговой травмой на попутном авто доставили в горбольницу №2.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Напомним, что сегодня, 22 мая, один житель Борисовского района пострадал, ещё один погиб. Ранения также получила жительница Шебекино.