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ВСУ атаковали заправочную станцию, из-за чего пострадал белгородец

На заправочной станции под Белгородом из-за ВСУ произошёл взрыв. Есть раненый

22 мая 2024, 11:47
Фото: 1MI

ВСУ атаковали заправочную станцию, из-за чего пострадал белгородец

Дрон обстрелял заправочную станцию в Грайворонском городском округе. Один мужчина пострадал, очевидцы доставили его в больницу на авто. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль на заправочной станции, из-за чего на въезде в Грайворон произошёл взрыв, загорелась легковая машина. Также выгорел навес АЗС и полностью сгорел один транспорт.

Ранения получил заправщик: мужчину с черепно-мозговой травмой на попутном авто доставили в горбольницу №2.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Напомним, что сегодня, 22 мая, один житель Борисовского района пострадал, ещё один погиб. Ранения также получила жительница Шебекино.

Мужчина погиб при обстреле ВСУ в Белгородской области
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