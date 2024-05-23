Участковый после обстрела со стороны Украины спас из-под завалов мужчину

Участковый уполномоченный ОМВД России по Борисовскому району Павел Шамин зашёл в склад одного из местных предприятий, которое было частично разрушено в результате попадания снаряда. Услышав стоны со второго этажа, он поднялся и увидел, что один из участков стены обвалился, а под завалами находился мужчина. Полицейский начал разбирать завал и через несколько минут достал пострадавшего, у которого были травмированы ноги. Оказав ему первую помощь, Шамин вызвал бригаду скорой медицинской помощи.