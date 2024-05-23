Участковый после обстрела со стороны Украины спас из-под завалов мужчину

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:46
Вчера, 22 мая, рано утром Белянское сельское поселение, которое находится в Борисовском районе Белгородской области, подверглось атаке ВСУ. В местный отдел полиции начали поступать сообщения о разрушениях и пострадавших.
Участковый уполномоченный ОМВД России по Борисовскому району Павел Шамин зашёл в склад одного из местных предприятий, которое было частично разрушено в результате попадания снаряда. Услышав стоны со второго этажа, он поднялся и увидел, что один из участков стены обвалился, а под завалами находился мужчина. Полицейский начал разбирать завал и через несколько минут достал пострадавшего, у которого были травмированы ноги. Оказав ему первую помощь, Шамин вызвал бригаду скорой медицинской помощи.
Сейчас мужчина 1959 года рождения проходит лечение, его жизни ничто не угрожает.