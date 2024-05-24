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Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

СВО

«Трудно привыкнуть к тишине»: белгородцы рассказали, как на время уехали от обстрелов

24 мая 2024, 04:45
Фото: 1MI
СВО

Белгородец рассказал, каково побывать в спокойном регионе и вернуться в Белгород

В Белгородской области громко, а где-то — тишина и спокойно. Но что «ближе» белгородцу? Вопрос с противоречивым ответом, как оказалось. Журналистка Бел.Ру пообщалась с белгородцем, который провёл несколько дней в другом регионе, где спокойно, и поделился своими впечатлениями. Привыкнуть — сложно.

Массированные обстрелы Белгородской области и областного центра со стороны ВСУ продолжаются уже практически полгода. Говорят, что к хорошему быстро привыкают. А к плохому? Наверное, на этот вопрос нет такого ответа, который вместился бы в одно-два слово. Но ясно одно — это страх и ужас. Страх не только за себя, но и за близких, порой полностью пересиливающий первый.

С одной стороны стоит факт того, что человек по своей натуре со временем привыкает в какой-то степени ко всему. А с другой стороны «щита Родины», как назвали наш регион, — смерти мирных жителей, детей, раненые, родные на СВО, разрушения, ожидание прямых прилётов, взрывов и неизвестность. Сегодня белгородцы не могут предсказать, что может произойти даже в следующие пять минут. Не знаешь, когда участники событий могут потерять всё.

Но как события, происходящие на территории Белгородской области, ощущаются жителями других регионов? И как их ощущают и проживают белгородцы, когда находятся за пределами области? Журналистка Бел.Ру узнала об этом у них самих и поделилась собственным опытом.

Переписка Вячеслава с матерьюПереписка Вячеслава с матерью
Переписка Вячеслава с матерью
Фото: Bel.ru

«Хотелось „убежать"»

Вячеслав [имя изменено] в середине мая около 10 дней провёл в Железногорске Курской области, пока его семья находилась в Белгороде. Получилось так, что он уехал перед самым началом массированных обстрелов города со стороны ВСУ, которые продолжались неделю подряд. О первых атаках и их последствиях парень узнал, уже добравшись до конечной точки. А вот новости о наступлении ВС РФ на Харьков, ставшее «пуском» для дальнейших событий, застали белгородца прямо в пути. Как вспоминает, сперва этому не поверил, подумав, что это «очередной фейк».

В первый день сообщения о звуках взрывов и разрушениях показались делом привычным, однако дальше появилось желание «сбежать от этого, образно». «В моральном плане», уточняет он:

«Хотелось „убежать“, не знать, не получать новостей об этом, забыть и „отключиться“ от того, что происходило. Потому что меня там нет, я не вижу собственными глазами этого и не слышу, хоть и знаю прекрасно, каково это пережить лично. Но там воспринимал весь ужас реальности совсем не так, как если бы находился дома. Я был в безопасности, в спокойной обстановке, куда не долетают все эти звуки и последствия, которые вполне можно было бы увидеть прямо из окна квартиры».
Последствия обстрела ВСУПоследствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ
Фото: Bel.ru

«Хорошо, что вы уехали»

Но в Белгороде всё ещё оставалась семья Вячеслава, волнение о которой не могло дать сделать этого полностью. Каждый день предупреждения о ракетной опасности обязательно сопровождались открытием переписки с матерью. Она писала о том, что происходит в городе, беспокойстве и страхе. И всё же женщина была рада осознавать, что её ребёнок в безопасности.

«Хорошо, что вы уехали», — говорила тогда мама Вячеслава.

Родственники журналистки Бел.Ру живут как раз в Курской области и тоже с облегчением говорили о том, что удалось «вовремя уехать» из Белгорода. Кому-то из них, особенно родителям, не хотелось отпускать девушку обратно.

«Если к концу недели это не кончится, я вас никуда не пущу, не смогу. Страшно», — тревожилась её мама.

И не только она. Совсем как раньше, когда все просили покинуть город ради безопасности.

Переписка с родными и коллегамиПереписка с родными и коллегами
Переписка с родными и коллегамиПереписка с родными и коллегами
Переписка с родными и коллегамиПереписка с родными и коллегами
Переписка с родными и коллегамиПереписка с родными и коллегами
Переписка с родными и коллегами
Фото: Bel.ru

А потом предупреждения от РСЧС об объявлении ракетной опасности и на территории Курской области стали приходить чаще. Это нагнетало и без того постоянное беспокойство.

«Сначала был шок»

Когда 12 мая обрушилась часть дома на Щорса, стало ещё хуже. Но «сбежать» уже не хотелось, а наоборот. Вячеслав вспоминает, что его разрывали напополам две мысли: «нужно игнорировать новости» и «нужно вернуться в Белгород».

«Сначала был шок. Да, Белгород не единожды страдал от обстрелов и серьёзных последствий. Но именно такого ещё ни разу не было. Как будто страшный сон, который забыть хочется. Потом секундная паника. И ничего в голове нет, кроме порывов собрать вещи и поехать домой. Хотелось быть там и чем-то помочь, хоть и не знал, чем и как. Это сплошная безысходность в голове», — делится Вячеслав.

Подобное ощутила на себе и наша журналистка. Прилёт на детскую площадку у дома, обрушившийся целиком подъезд МКД на Щорса, оставшиеся в городе близкие люди — всё это морально давило. Тоже хотелось вернуться назад, хоть и вовсе не верилось в то, что происходит. Вокруг тебя сейчас тишина и спокойная жизнь, а где-то там — уже привычные ужасы, к которым каждый раз приходится привыкать заново, потом снова возвращаться в ритм обычной жизни. Совсем непривычное постоянство.

Обрушившийся дом на Щорса в БелгородеОбрушившийся дом на Щорса в Белгороде
Обрушившийся дом на Щорса в Белгороде
Фото: Соцсети Валентина Демидов

Как ощущалась спокойная обстановка

Белгородец долгое время не покидал Белгородскую область, поэтому к новому месту приходилось привыкать. Но больше всего, рассказывает Вячеслав, удивляла стабильная тишина. К ней тоже несколько дней пришлось привыкать, далее комментирует журналистка Бел.Ру.

Но к окружающим звукам перестать внимательно прислушиваться за полторы недели так и не получилось:

«Зажужжал за окном на дороге мопед. Уже напрягся, слушаешь, выключаешь все источники других звуков. Ждёшь, но ничего не происходит. Тут уже думать начинаешь, что это уже какие-то игры разума. Ну, ведь так не бывает как будто», — объясняет парень.

Застыть на месте заставляло всё, что хоть секунду прозвучало как начавшаяся сирена или громкий хлопок. Отдохнуть всё же получалось, но до первых новостей из Белгорода и знакомых звуков:

«А потом на автомате начинаешь подальше отходить от окон. И тут вспоминаешь, что ты вообще-то можешь расслабиться и отдохнуть. Так и происходило».

Приезд в Белгород

Дальше — возвращение в Белгород. Доезжаешь до квартиры, заходишь — и тут начинает выть сирена. Показалось даже, что в какой-то момент ощутился прилив адреналина, которого не было аж десять дней. И думаешь:

«Ну вот, я дома. Даже „встретили“ как обычно, по-белгородски», — вспоминает наша журналистка.

Вячеслав добавил:

«А продуктов-то нет, но перекусить с дороги хочется. „Ракетку“ отменили, собрались, пошли в магазин. Он тут близко. Дошли. На двери висит объявление, что из-за обстановки он теперь работает до 21:00. Только развернулись, чтобы домой пойти — и снова сирена завыла. Не часто при этом на улице бывал. Да, ощущения невероятные. Особенно после того, как немного в другом городе, где тихо, передохнул немного. Оглянулись вокруг и побежали до подъезда, аж дыхание сбилось. Зато проверили датчики открывания дверей — работают исправно».

На данный момент в белгородский ритм жизни уже получилось влиться снова. Первые пару дней было как-то странно здесь находиться. Не совсем понятно, почему. А сейчас — как будто и не уезжал вовсе.

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