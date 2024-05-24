«Трудно привыкнуть к тишине»: белгородцы рассказали, как на время уехали от обстрелов

Подобное ощутила на себе и наша журналистка. Прилёт на детскую площадку у дома, обрушившийся целиком подъезд МКД на Щорса, оставшиеся в городе близкие люди — всё это морально давило. Тоже хотелось вернуться назад, хоть и вовсе не верилось в то, что происходит. Вокруг тебя сейчас тишина и спокойная жизнь, а где-то там — уже привычные ужасы, к которым каждый раз приходится привыкать заново, потом снова возвращаться в ритм обычной жизни. Совсем непривычное постоянство.