«Трудно привыкнуть к тишине»: белгородцы рассказали, как на время уехали от обстрелов

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Массированные обстрелы Белгородской области и областного центра со стороны ВСУ продолжаются уже практически полгода. Говорят, что к хорошему быстро привыкают. А к плохому? Наверное, на этот вопрос нет такого ответа, который вместился бы в одно-два слово. Но ясно одно — это страх и ужас. Страх не только за себя, но и за близких, порой полностью пересиливающий первый.
С одной стороны стоит факт того, что человек по своей натуре со временем привыкает в какой-то степени ко всему. А с другой стороны «щита Родины», как назвали наш регион, — смерти мирных жителей, детей, раненые, родные на СВО, разрушения, ожидание прямых прилётов, взрывов и неизвестность. Сегодня белгородцы не могут предсказать, что может произойти даже в следующие пять минут. Не знаешь, когда участники событий могут потерять всё.
Но как события, происходящие на территории Белгородской области, ощущаются жителями других регионов? И как их ощущают и проживают белгородцы, когда находятся за пределами области? Журналистка Бел.Ру узнала об этом у них самих и поделилась собственным опытом.
Вячеслав [имя изменено] в середине мая около 10 дней провёл в Железногорске Курской области, пока его семья находилась в Белгороде. Получилось так, что он уехал перед самым началом массированных обстрелов города со стороны ВСУ, которые продолжались неделю подряд. О первых атаках и их последствиях парень узнал, уже добравшись до конечной точки. А вот новости о наступлении ВС РФ на Харьков, ставшее «пуском» для дальнейших событий, застали белгородца прямо в пути. Как вспоминает, сперва этому не поверил, подумав, что это «очередной фейк».
В первый день сообщения о звуках взрывов и разрушениях показались делом привычным, однако дальше появилось желание «сбежать от этого, образно». «В моральном плане», уточняет он:
«Хотелось „убежать“, не знать, не получать новостей об этом, забыть и „отключиться“ от того, что происходило. Потому что меня там нет, я не вижу собственными глазами этого и не слышу, хоть и знаю прекрасно, каково это пережить лично. Но там воспринимал весь ужас реальности совсем не так, как если бы находился дома. Я был в безопасности, в спокойной обстановке, куда не долетают все эти звуки и последствия, которые вполне можно было бы увидеть прямо из окна квартиры».
Но в Белгороде всё ещё оставалась семья Вячеслава, волнение о которой не могло дать сделать этого полностью. Каждый день предупреждения о ракетной опасности обязательно сопровождались открытием переписки с матерью. Она писала о том, что происходит в городе, беспокойстве и страхе. И всё же женщина была рада осознавать, что её ребёнок в безопасности.
«Хорошо, что вы уехали», — говорила тогда мама Вячеслава.
Родственники журналистки Бел.Ру живут как раз в Курской области и тоже с облегчением говорили о том, что удалось «вовремя уехать» из Белгорода. Кому-то из них, особенно родителям, не хотелось отпускать девушку обратно.
«Если к концу недели это не кончится, я вас никуда не пущу, не смогу. Страшно», — тревожилась её мама.
И не только она. Совсем как раньше, когда все просили покинуть город ради безопасности.
А потом предупреждения от РСЧС об объявлении ракетной опасности и на территории Курской области стали приходить чаще. Это нагнетало и без того постоянное беспокойство.
Когда 12 мая обрушилась часть дома на Щорса, стало ещё хуже. Но «сбежать» уже не хотелось, а наоборот. Вячеслав вспоминает, что его разрывали напополам две мысли: «нужно игнорировать новости» и «нужно вернуться в Белгород».
«Сначала был шок. Да, Белгород не единожды страдал от обстрелов и серьёзных последствий. Но именно такого ещё ни разу не было. Как будто страшный сон, который забыть хочется. Потом секундная паника. И ничего в голове нет, кроме порывов собрать вещи и поехать домой. Хотелось быть там и чем-то помочь, хоть и не знал, чем и как. Это сплошная безысходность в голове», — делится Вячеслав.
Подобное ощутила на себе и наша журналистка. Прилёт на детскую площадку у дома, обрушившийся целиком подъезд МКД на Щорса, оставшиеся в городе близкие люди — всё это морально давило. Тоже хотелось вернуться назад, хоть и вовсе не верилось в то, что происходит. Вокруг тебя сейчас тишина и спокойная жизнь, а где-то там — уже привычные ужасы, к которым каждый раз приходится привыкать заново, потом снова возвращаться в ритм обычной жизни. Совсем непривычное постоянство.
Белгородец долгое время не покидал Белгородскую область, поэтому к новому месту приходилось привыкать. Но больше всего, рассказывает Вячеслав, удивляла стабильная тишина. К ней тоже несколько дней пришлось привыкать, далее комментирует журналистка Бел.Ру.
Но к окружающим звукам перестать внимательно прислушиваться за полторы недели так и не получилось:
«Зажужжал за окном на дороге мопед. Уже напрягся, слушаешь, выключаешь все источники других звуков. Ждёшь, но ничего не происходит. Тут уже думать начинаешь, что это уже какие-то игры разума. Ну, ведь так не бывает как будто», — объясняет парень.
Застыть на месте заставляло всё, что хоть секунду прозвучало как начавшаяся сирена или громкий хлопок. Отдохнуть всё же получалось, но до первых новостей из Белгорода и знакомых звуков:
«А потом на автомате начинаешь подальше отходить от окон. И тут вспоминаешь, что ты вообще-то можешь расслабиться и отдохнуть. Так и происходило».
Дальше — возвращение в Белгород. Доезжаешь до квартиры, заходишь — и тут начинает выть сирена. Показалось даже, что в какой-то момент ощутился прилив адреналина, которого не было аж десять дней. И думаешь:
«Ну вот, я дома. Даже „встретили“ как обычно, по-белгородски», — вспоминает наша журналистка.
Вячеслав добавил:
«А продуктов-то нет, но перекусить с дороги хочется. „Ракетку“ отменили, собрались, пошли в магазин. Он тут близко. Дошли. На двери висит объявление, что из-за обстановки он теперь работает до 21:00. Только развернулись, чтобы домой пойти — и снова сирена завыла. Не часто при этом на улице бывал. Да, ощущения невероятные. Особенно после того, как немного в другом городе, где тихо, передохнул немного. Оглянулись вокруг и побежали до подъезда, аж дыхание сбилось. Зато проверили датчики открывания дверей — работают исправно».
На данный момент в белгородский ритм жизни уже получилось влиться снова. Первые пару дней было как-то странно здесь находиться. Не совсем понятно, почему. А сейчас — как будто и не уезжал вовсе.