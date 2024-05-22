Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Согласно данным российских разведывательных органов, украинская сторона уже сосредоточила около 30 батальонов под Волчанск и Липцы и ещё 20 на подходе к этому району. Туда также был переброшен практически весь состав специальных подразделений Главного управления разведки Украины. Об этом рассказал российский журналист Александр Коц.
Глава российской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что российские войска установили контроль над всей северной частью Волчанска. Коц также рассказал, что российские подразделения продвинулись с юга и достигли центральных районов города, где расположено здание администрации. Но полного контроля над Волчанском пока нет, так как противник все ещё удерживает позиции на северном берегу реки Волчья, которая делит город пополам. Кроме того, по данным Коца, противник концентрирует силы на южном берегу реки, готовясь к контрнаступлению, при этом все мосты через эту естественную преграду уже взорваны.
На западной части продолжаются боевые действия возле населённого пункта Липцы. Но к востоку и западу противник пока сохраняет контроль над доминирующими высотами, это позволяет ему вести наблюдение за перемещениями российских подразделений.
Также ВСУ стали чаще использовать авиацию в ходе боевых действий. В основном применяются боеприпасы французского и американского производства. Александр Коц говорит, что, по-видимому, именно такой удар привел к обрушению подъезда 10-этажного жилого дома в Белгороде 12 мая. В результате атаки погибли 17 человек.
Ранее в Минобороны сообщали, что причиной взрыва в доме на улице Щорса в Белгороде стали обломки украинской тактической ракеты «Точка-У».