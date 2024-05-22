Что известно про наступление Армии России под Харьковом?

Глава российской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что российские войска установили контроль над всей северной частью Волчанска. Коц также рассказал, что российские подразделения продвинулись с юга и достигли центральных районов города, где расположено здание администрации. Но полного контроля над Волчанском пока нет, так как противник все ещё удерживает позиции на северном берегу реки Волчья, которая делит город пополам. Кроме того, по данным Коца, противник концентрирует силы на южном берегу реки, готовясь к контрнаступлению, при этом все мосты через эту естественную преграду уже взорваны.