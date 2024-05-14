Бои в Волчанске и у Липцов: что происходит на харьковском направлении СВО

С момента наступления утром 10 мая российская армия взяла под контроль десять населённых пунктов и 186 квадратных километров территории Харьковской области. Вероятно, попытки продвинуться в Волчанске и взять под контроль Липцы будут продолжены. Украинские источники заявляли о возможном наступлении ВС РФ и в Сумской области. Это будет дополнительным растягиванием линии фронта, которое пойдёт на пользу той армии, у которой имеется больше резервов на данный момент.