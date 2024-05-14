Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
По данным российского военного ведомства, подразделения «Севера» за последние сутки взяли под контроль село Бугроватка в Харьковской области и продвинулись вглубь обороны противника. Бугроватка находится в пяти километрах от окраин Волчанска и дальше от границы Белгородской области, чем взятые под контроль ранее Огурцово и Гатище. Очевидно, что контроль на Бугроваткой поможет российским войскам в дальнейшем продвижении к Волчанску.
В Министерстве обороны РФ в оперативной сводке за сутки не сообщили подробностей о боевых действиях в Волчанске и его пригородах. Только сообщили, что было нанесено поражение технике и живой силе 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады украинской теробороны в Волчанске.
Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области с российской стороны Виталий Ганчев заявил, что российские войска установили контроль над западной и северной окраинами Волчанска, а в самом городе идут тяжёлые бои. Продвижение ВС РФ у Волчанска подтверждают и украинские источники.
По состоянию на утро 14 мая под контроль российских военных перешли населённые пункта Бугроватка, Гатище, Огурцово, Плетеневка.
Российская армия продолжает наступательные действия и в направлении села Липцы, находящегося в восьми километрах от границы Белгородской области и являющегося крупным укрепрайоном украинских войск. На этом направлении под контроль ВС РФ перешли населённые пункты Стрелечья, Красное, Мороховец, Пыльная, Борисовка. По данным военных аналитиков, группировка «Север» закрепилась на северной окраине посёлка Глубокое, идут бои и у Лукьянцев.
С момента наступления утром 10 мая российская армия взяла под контроль десять населённых пунктов и 186 квадратных километров территории Харьковской области. Вероятно, попытки продвинуться в Волчанске и взять под контроль Липцы будут продолжены. Украинские источники заявляли о возможном наступлении ВС РФ и в Сумской области. Это будет дополнительным растягиванием линии фронта, которое пойдёт на пользу той армии, у которой имеется больше резервов на данный момент.
Целью наступления Армии России по этому направлению является создание буферной зоны у границ Белгородской области, чтобы не допускать обстрелов Белгорода и других населённых пунктов белгородского приграничья.