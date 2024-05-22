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Published Сегодня, 07:17

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Updated Сегодня, 07:19

ВСУ атаковали белгородское приграничье из реактивной системы «Град»

ВСУ атаковали белгородское приграничье из реактивной системы «Град»

22 мая 2024, 07:17
Фото: Изображение Midjourney
Попытка атаки ВСУ была пресечена ранним утром 22 мая. Подробности рассказали в Минобороны РФ.

Утром 22 мая, в районе 06:40, ВСУ снова пытались атаковать Белгородскую область. Дежурными средствами ПВО в это время были сбиты шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Град». Над каким это районом произошло, неизвестно.

Напомним, что утром над областным центром прогремели взрывы. В 08:47 в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. В 08:49 сигнал тревоги прозвучал в Шебекинском горокруге. В 09:11 тревогу в этих населённых пунктах отменили.

Кроме того, сегодня утром под атаку дрона ВСУ попал электропоезд. Никто не пострадал, транспорт двигался без пассажиров.

В Шебекино и в Белгороде объявили ракетную опасность
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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Град#Белгород#Атака ВСУ#Система ПВО
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