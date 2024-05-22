ВСУ атаковали белгородское приграничье из реактивной системы «Град»

Напомним, что утром над областным центром прогремели взрывы. В 08:47 в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. В 08:49 сигнал тревоги прозвучал в Шебекинском горокруге. В 09:11 тревогу в этих населённых пунктах отменили.