ВСУ атаковали белгородское приграничье из реактивной системы «Град»

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Утром 22 мая, в районе 06:40, ВСУ снова пытались атаковать Белгородскую область. Дежурными средствами ПВО в это время были сбиты шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Град». Над каким это районом произошло, неизвестно.
Напомним, что утром над областным центром прогремели взрывы. В 08:47 в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. В 08:49 сигнал тревоги прозвучал в Шебекинском горокруге. В 09:11 тревогу в этих населённых пунктах отменили.
Кроме того, сегодня утром под атаку дрона ВСУ попал электропоезд. Никто не пострадал, транспорт двигался без пассажиров.