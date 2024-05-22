В Шебекино и в Белгороде объявили ракетную опасность

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
В Белгороде и Шебекино снова возникла угроза ракетного нападения со стороны ВСУ. Сигналы ракетной опасности прозвучали в 8:47 в Белгородском районе и в 8:49 в Шебекинском горокруге сегодня.
Людей попросили не выходить из дома и укрыться в безопасном месте.
Была задействована система противовоздушной обороны. Над Белгородским районом были слышны взрывы в небе. На данный момент информация о последствиях не поступала.