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Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

ВСУ снова пытались атаковать Белгородскую область

В Шебекино и в Белгороде объявили ракетную опасность

22 мая 2024, 06:15
Фото: Bel.ru

ВСУ снова пытались атаковать Белгородскую область

В 8:47 в Белгороде, районе, а также в 8:49 в Шебекинском горокруге снова объявили ракетную опасность, работала система противовоздушной обороны.

В Белгороде и Шебекино снова возникла угроза ракетного нападения со стороны ВСУ. Сигналы ракетной опасности прозвучали в 8:47 в Белгородском районе и в 8:49 в Шебекинском горокруге сегодня.

Людей попросили не выходить из дома и укрыться в безопасном месте.
Была задействована система противовоздушной обороны. Над Белгородским районом были слышны взрывы в небе. На данный момент информация о последствиях не поступала.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Шебекинский горокруг#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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