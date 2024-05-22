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Украинский беспилотник атаковал электричку под Белгородом

Украинский беспилотник атаковал электричку под Белгородом

22 мая 2024, 06:50
Фото: Изображение Midjourney
Поезд следовал без пассажиров. Произошло это на участке железной дороги Белгород — Наумовка, сообщил Вячеслав Гладков.

Украинский БПЛА сегодня утром, 22 мая, на участке железной дороги Белгород — Наумовка атаковал электропоезд. Транспорт следовал по маршрут без пассажиров. Пострадавших нет, однако повреждения получили ж/д пути и контактная сеть.

В настоящий момент движение всех пригородных поездов от станции Толоконное в Октябрьском до станции Наумовка приостановлено до устранения технических неисправностей.

В случае необходимости для пассажиров запустят дополнительный автобус. Вячеслав Гладков пообещал сообщить, когда движение пригородных поездов будет восстановлено.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Электропоезд#Белгород#Вячеслав Гладков#Атака ВСУ#БПЛА
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