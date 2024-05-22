Украинский беспилотник атаковал электричку под Белгородом

Украинский БПЛА сегодня утром, 22 мая, на участке железной дороги Белгород — Наумовка атаковал электропоезд. Транспорт следовал по маршрут без пассажиров. Пострадавших нет, однако повреждения получили ж/д пути и контактная сеть.