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Учёба

Гладков ответил на важные вопросы родителей белгородских школьников

26 марта 2024, 09:45
Фото: 1MI
Учёба

Гладков оценил вероятность очного обучения белгородцев в новой четверти

Родители юных белгородцев интересуются, в каком формате пройдут выпускные экзамены и будут ли дети учиться очно в следующей четверти. На эти вопросы губернатор ответил в ходе прямого эфира.

Белгородцы интересуются, что известно насчёт проведения экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов, а также планируется ли в следующей четверти учёба школьников.

Глава региона Вячеслав Гладков ответил, что уже обсудил эту тему с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Решение должны озвучить в середине апреля.

Рассчитываем, что форма поддержки будет такой же, как и в прошлом году. То есть оценки тех детей, которые не захотят сдавать экзамены, определят исходя из текущей успеваемости. А при поступлении в вузы — по сдаче внутренних экзаменов по упрощённой системе.
Вячеслав Гладков

Учиться же в следующей четверти юные белгородцы вряд ли будут: «Исходя из той ситуации, которая у нас сейчас, я думаю, это маловероятно. Но решение примет оперштаб за несколько дней до окончания каникул».

Белгородские школьники сдадут выпускные экзамены в облегчённой форме
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#Общество#Белгородская область#Школьники#Экзамен#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова#Новая четверть
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