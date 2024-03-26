Гладков ответил на важные вопросы родителей белгородских школьников

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Белгородцы интересуются, что известно насчёт проведения экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов, а также планируется ли в следующей четверти учёба школьников.
Глава региона Вячеслав Гладков ответил, что уже обсудил эту тему с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Решение должны озвучить в середине апреля.
Рассчитываем, что форма поддержки будет такой же, как и в прошлом году. То есть оценки тех детей, которые не захотят сдавать экзамены, определят исходя из текущей успеваемости. А при поступлении в вузы — по сдаче внутренних экзаменов по упрощённой системе.
Вячеслав Гладков
Учиться же в следующей четверти юные белгородцы вряд ли будут: «Исходя из той ситуации, которая у нас сейчас, я думаю, это маловероятно. Но решение примет оперштаб за несколько дней до окончания каникул».