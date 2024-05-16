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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

ВСУ вновь пытались ударить по Белгородской области из РСЗО «Ольха»

ВСУ вновь пытались ударить по Белгородской области из РСЗО «Ольха»

16 мая 2024, 12:05
Фото: 1MI
Сбито два реактивных снаряда. ПВО сработала в районе 14:00, сообщили в Минобороны РФ.
Сюжет
Пво

По Белгородской области вновь пытались ударить из реактивной системы залпового огня «Ольха». ПВО предотвратила атаку примерно в 14:00.

Где именно пресекли удар, не сообщается. Известно лишь, что сбито два реактивных снаряда.

Добавим, что около 13:40 в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.

Ранее в Таврово загорелась крыша частного дома. Как оказалось, произошло это после того, как упали обломки сбитого беспилотника. По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

После падения обломков сбитого БПЛА под Белгородом загорелась крыша дома
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#Инна Рогова#Происшествия#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Минобороны#Обстрел#СВО#Атака ВСУ#РСЗО#Ольха
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