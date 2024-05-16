ВСУ вновь пытались ударить по Белгородской области из РСЗО «Ольха»

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
По Белгородской области вновь пытались ударить из реактивной системы залпового огня «Ольха». ПВО предотвратила атаку примерно в 14:00.
Где именно пресекли удар, не сообщается. Известно лишь, что сбито два реактивных снаряда.
Добавим, что около 13:40 в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.
Ранее в Таврово загорелась крыша частного дома. Как оказалось, произошло это после того, как упали обломки сбитого беспилотника. По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей.