ВСУ пытались нарушить сон белгородцев с помощью беспилотника, «Ольхи» и «Точки-У»

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Минувшей ночью система ПВО уничтожила над Белгородской областью два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одну ракету тактического комплекса «Точка-У» и беспилотник. Где именно это произошло, не сообщается. О каких-либо последствиях на земле, неизвестно.
Помимо этого, над Крымом уничтожены четыре и перехвачены два БПЛА. Ещё по одному беспилотнику сбили над Брянской и Калужской областями. Два летательных аппарата уничтожили над Тульской областью.