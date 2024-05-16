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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

В Минобороны сообщили о работе ПВО в Белгородской области минувшей ночью

ВСУ пытались нарушить сон белгородцев с помощью беспилотника, «Ольхи» и «Точки-У»

16 мая 2024, 06:34
Фото: Изображение Midjourney

В Минобороны сообщили о работе ПВО в Белгородской области минувшей ночью

ВСУ ночью снова пытались атаковать Белгородскую область. Кроме того, под удар попали Крым, Брянская, Калужская и Тульская области. Атаки пресекли дежурные средства ПВО, сообщили в Минобороны РФ.

Минувшей ночью система ПВО уничтожила над Белгородской областью два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», одну ракету тактического комплекса «Точка-У» и беспилотник. Где именно это произошло, не сообщается. О каких-либо последствиях на земле, неизвестно.

Помимо этого, над Крымом уничтожены четыре и перехвачены два БПЛА. Ещё по одному беспилотнику сбили над Брянской и Калужской областями. Два летательных аппарата уничтожили над Тульской областью.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#Точка-у#СВО#Атака ВСУ#БПЛА#Ольха
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