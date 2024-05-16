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Совет директоров «Колоса» рекомендовал не выплачивать дивиденды по обычным акциям

Совет директоров «Колоса» рекомендовал не выплачивать дивиденды по обычным акциям

16 мая 2024, 11:44
Фото: 1MI
При этом выплатить дивиденды по привилегированным акциям совет директоров компании рекомендовал. Годовое общее собрание акционеров состоится 20 июня.

Совет директоров ОАО «Колос» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам отчётного 2023 года по обыкновенным акциям и не распределять прибыль. Речь идёт о сумме в 152 млн рублей. Вместе с тем были даны рекомендации выплатить по итогам отчётного года дивиденды по привилегированным акциям в общем размере 250 тысяч рублей — по 25 рублей на одну акцию. Стоит отметить, что по итогам 2022 года акционерам выплатили 247,8 млн рублей дивидендов.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 2 июля.

Годовое общее собрание акционеров состоится 20 июня. Там обсудят вопросы об утверждении годового отчёта и бухгалтерской отчётности за 2023 год, распределении прибыли и выплате дивидендов, избрании совета директоров и ревизионной комиссии, а также о назначении аудиторской организации.

Для справки. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Колос» зарегистрировано в 1993 году в Белгороде. Предприятие занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Управляющая компания — АПК «Стойленская Нива». Бенефициар — Андрей Силецкий. По итогам 2023 года чистая прибыль предприятия составила 153 млн рублей, а выручка от продажи превысила 2 млрд рублей.

По данным на второй квартал 2023 года 80,13% доли в УК предприятия принадлежало организации «МК-Холдинг». На конец июня прошлого года в состав совета директоров входили Сергей Годизов, Анна Горячева, Арсен Овагимьян, Наталья Ульянова и Игорь Цыбульский. Председатель — Мария Барковская.

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#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#Колос#Акции#Прибыль#Отчётность#Совет директоров#Белгород#Годовое собрание#Дивиденды#Белгородский бизнес
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