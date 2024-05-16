Совет директоров «Колоса» рекомендовал не выплачивать дивиденды по обычным акциям

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Совет директоров ОАО «Колос» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам отчётного 2023 года по обыкновенным акциям и не распределять прибыль. Речь идёт о сумме в 152 млн рублей. Вместе с тем были даны рекомендации выплатить по итогам отчётного года дивиденды по привилегированным акциям в общем размере 250 тысяч рублей — по 25 рублей на одну акцию. Стоит отметить, что по итогам 2022 года акционерам выплатили 247,8 млн рублей дивидендов.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 2 июля.
Годовое общее собрание акционеров состоится 20 июня. Там обсудят вопросы об утверждении годового отчёта и бухгалтерской отчётности за 2023 год, распределении прибыли и выплате дивидендов, избрании совета директоров и ревизионной комиссии, а также о назначении аудиторской организации.
Для справки. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Колос» зарегистрировано в 1993 году в Белгороде. Предприятие занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Управляющая компания — АПК «Стойленская Нива». Бенефициар — Андрей Силецкий. По итогам 2023 года чистая прибыль предприятия составила 153 млн рублей, а выручка от продажи превысила 2 млрд рублей.
По данным на второй квартал 2023 года 80,13% доли в УК предприятия принадлежало организации «МК-Холдинг». На конец июня прошлого года в состав совета директоров входили Сергей Годизов, Анна Горячева, Арсен Овагимьян, Наталья Ульянова и Игорь Цыбульский. Председатель — Мария Барковская.