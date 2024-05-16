Совет директоров «Колоса» рекомендовал не выплачивать дивиденды по обычным акциям

Совет директоров ОАО «Колос» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам отчётного 2023 года по обыкновенным акциям и не распределять прибыль. Речь идёт о сумме в 152 млн рублей. Вместе с тем были даны рекомендации выплатить по итогам отчётного года дивиденды по привилегированным акциям в общем размере 250 тысяч рублей — по 25 рублей на одну акцию. Стоит отметить, что по итогам 2022 года акционерам выплатили 247,8 млн рублей дивидендов.