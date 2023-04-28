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Не куличом единым: белгородский «Колос» нарастил прибыль после трёхлетнего сокращения

28 апреля 2023, 06:50
Фото: Bel.ru
Зарегистрированное в Белгороде ОАО «Колос» отчиталось о прибыли в 2022 году. Компания нарастила доходы: до этого три года подряд прибыль снижалась по сравнению с предыдущим периодом.

Денежный поток «Колоса» составил в 2022 году 26,9 млн рублей. В позапрошлом году этот же показатель, согласно данным СПАРК «Интерфакс», был отрицательным, а ещё год до этого — практически в три раза ниже. 

Чистая прибыль компании составила в 2022 году 187 млн рублей, а выручка — 1,9 млрд рублей. Отметим, что в 2021 году чистая прибыль предприятия составляла 150 млн рублей, а выручка от продажи — 1,6 млрд рублей.

ОАО «Колос» работает в Белгороде уже 30 лет. Компания занимается производством хлеба, мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных. Управляющей компанией является ООО АПК «Стойленская нива». Бенефициар — Андрей Силецкий.

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#Артем Черненко#Общество#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Колос#Хлеб#Кулич#Прибыль#Выручка#Белгородская область
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