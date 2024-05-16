Не куличом единым: белгородский «Колос» нарастил прибыль после трёхлетнего сокращения

Зарегистрированное в Белгороде ОАО «Колос» отчиталось о прибыли в 2022 году. Компания нарастила доходы: до этого три года подряд прибыль снижалась по сравнению с предыдущим периодом.