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Важнее обстрелов? Верующие белгородцы вновь оскорбились из-за хлеба «Колос»
18 марта, 08:21
2023
Не куличом единым: белгородский «Колос» нарастил прибыль после трёхлетнего сокращения
Зарегистрированное в Белгороде ОАО «Колос» отчиталось о прибыли в 2022 году. Компания нарастила доходы: до этого три года подряд прибыль снижалась по сравнению с предыдущим периодом.
28 апреля 2023, 06:50
За год белгородский хлебокомбинат «Колос» увеличил выручку и чистую прибыль
ОАО «Колос» отчиталось о финансовых показателях за 2022 год. За год чистая прибыль компании достигла 187 млн рублей, а выручка — 1,9 млрд рублей.
6 апреля 2023, 09:34
2022
В Белгороде хлеб «Колоса» «оскорбил чувства верующих»
Белгородка обратилась к губернатору Гладкову и пожаловалась на упаковки предприятия «Колос», которые выкидывают в мусорку.
27 октября 2022, 09:49

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