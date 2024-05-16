Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Как выбрать вкусную клубнику и почему лучше покупать у крупных производителей?

Как выбрать вкусную клубнику и почему лучше покупать у крупных производителей?

16 мая 2024, 11:46
Фото: 1MI
Наступила тёплая пора, поэтому многим россиянам захотелось сезонных ягод. В огороде своя клубника ещё не выросла, но в магазинах и на рынках выбор достаточно обширный. Как купить с прилавков вкусную и безопасную клубнику? На этот вопрос ответил эксперт Роскачества, подробности — в материале Бел.Ру.

Какую клубнику продают в конце весны?

В мае на прилавках магазинов появляется уже та клубника, которая была выращена не в тепличных условиях, а на открытом грунте. Её полезность всё ещё не настолько высокая, как у домашней, но выше, чем у тепличной: высокое содержание нитратов в такой ягоде встретить можно гораздо реже.

Однако в ней стоит опасаться консервантов, которые использовали для долгого хранения, и выбирать ту клубнику, у которой яркие вкус и запах: их отсутствие говорит о несозревшем плоде. Рассчитывать на большое количество витаминов тоже не нужно, но их минимум покупатель обязательно получит.

В июне на прилавках уже начинают появляться крымские и краснодарские ягоды.

Так что покупать в магазинах клубнику уже можно, главное — соблюсти несколько правил в выборе качественного и безопасного товара.

Ранняя клубника: в чём её вред и как купить безопасную?
Узнать подробнее

На что нужно обращать внимание при покупке клубники?

Назвать сорт, который будет самым полезным и вкусным, нельзя, утверждает эксперт. По её словам, их набор меняется ежегодно, а за «сладость» продукта отвечают обычно другие факторы, нежели сорт: например, количество солнечных дней и перепады дневных и ночных температур. Именно поэтому наиболее сладкая и сочная клубника появляется только в конце лета или начале осени.

Есть несколько моментов, на которые стоит обращать внимание при покупке. Именно они помогут найти наиболее вкусную и полезную ягоду среди множества. Так, внимательно нужно смотреть на:

  • Отчётливый аромат, который свидетельствует о том, что клубника уже созрела и вряд ли много путешествовала. Но стоит учесть, что интенсивность аромата может отличаться в зависимости от сортов, поэтому главное, чтобы ягода не пахла травой;
  • Чашелистик — он должен быть зелёным и не иссохшим;
  • Внешний вид ягоды: её цвет должен быть равномерным, а на поверхности — отсутствовать повреждения. Также важна сухость и упругость клубники;
  • Размер всех ягод в упаковке — он должен быть одинаковым: значит, они принадлежат к одному сорту и не подвергались многократному перемещению с одного лотка на другой;
  • Размер упаковки, который тоже не должен быть большим: не зря на рынках и в магазинах клубнику продают в контейнерах, вместимостью от 250 грамм. В больших лотках ягода мнётся и быстро портится;
  • Дно контейнера: обычно плохие ягоды лежат в самом низу, поэтому в первую очередь стоит посмотреть на их состояние.

Важным моментом является правильное «охлаждение» ягоды. Чтобы та меньше портилась и дольше хранилась — до 14 дней — нужно спустя час после урожая поместить её в холодильник. Такое правило касается как домашней сборки, так и промышленной.

Почему у частников клубнику лучше не покупать?

В последнее время обрабатывать клубнику химическими препаратами стали гораздо реже: к этому пришли благодаря применению биологических мер защиты от вредителей и заболеваний — ловушек, хищных насекомых и другого. Многие производители проводят добровольную сертификацию качества своих ягод, поэтому дополнительные проверки начинаются только в процессе поставки в магазины.

Интересно и то, что клубника крупных производителей будет гораздо безопаснее той, что вырастила, например, чужая бабушка, которая продаёт ягоду в местах стихийных рынков. Всё потому, что производители проходят ряд обязательных проверок и только после них их продукт допускаются к реализации. Частные же лица при выращивании могут использовать разные удобрения, которые им мог посоветовать знакомый, поэтому в безопасности выращенных ягод надо сомневаться.

В то же время встретить клубнику с нитратами очень сложно: такая ягода быстро портится и вряд ли пройдёт проверку специалистов, которые не допустят её к продаже.

Сколько стоит клубника в Белгородской области?

В популярном магазине «Магнит» 100 грамм клубники можно приобрести за 50 или 70 рублей. Однако при покупке обязательно нужно осмотреть всю клубнику в лотке: есть большая вероятность наткнуться на испортившиеся ягоды.

В «Линии» ягоду продают на развес за 500 рублей за килограмм: внешне клубника выглядит качественной, плесени нет. На Семейном рынке можно купить уже сезонную, краснодарскую клубнику: 300 рублей за килограмм.

50 рублей за 100 грамм? Сколько стоит свежая клубника в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
«Жар-птица» и вареники с клубникой: что белгородцам приготовить на старый Новый годЧерез неделю белгородцы смогут купить клубнику на рынках«Турция сдулась»: какую клубнику продают в Белгороде
#Александра Склярова#Общество#Клубника
Подпишитесь
Число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Шебекино выросло до четырёх
Сегодня, 12:00
«Закрыла дочку собой»: родственники погибших белгородцев — о трагедии на Щорса
Сегодня, 06:54
Из-за заморозков в Белгородской области ввели режим ЧС
Сегодня, 08:33
Поддубный: под Харьковом уничтожена РСЗО, готовившая удар по Белгороду
Сегодня, 07:11
«Пассажирам труднее переждать»: водители автобусов — о работе во время тревоги
Сегодня, 09:15
Белгородцы стали реже брать микрозаймы, МФО в регионе тоже стало меньше
Сегодня, 11:00
"