Как выбрать вкусную клубнику и почему лучше покупать у крупных производителей?

Интересно и то, что клубника крупных производителей будет гораздо безопаснее той, что вырастила, например, чужая бабушка, которая продаёт ягоду в местах стихийных рынков. Всё потому, что производители проходят ряд обязательных проверок и только после них их продукт допускаются к реализации. Частные же лица при выращивании могут использовать разные удобрения, которые им мог посоветовать знакомый, поэтому в безопасности выращенных ягод надо сомневаться.