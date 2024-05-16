Как выбрать вкусную клубнику и почему лучше покупать у крупных производителей?

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В мае на прилавках магазинов появляется уже та клубника, которая была выращена не в тепличных условиях, а на открытом грунте. Её полезность всё ещё не настолько высокая, как у домашней, но выше, чем у тепличной: высокое содержание нитратов в такой ягоде встретить можно гораздо реже.
Однако в ней стоит опасаться консервантов, которые использовали для долгого хранения, и выбирать ту клубнику, у которой яркие вкус и запах: их отсутствие говорит о несозревшем плоде. Рассчитывать на большое количество витаминов тоже не нужно, но их минимум покупатель обязательно получит.
В июне на прилавках уже начинают появляться крымские и краснодарские ягоды.
Так что покупать в магазинах клубнику уже можно, главное — соблюсти несколько правил в выборе качественного и безопасного товара.
Назвать сорт, который будет самым полезным и вкусным, нельзя, утверждает эксперт. По её словам, их набор меняется ежегодно, а за «сладость» продукта отвечают обычно другие факторы, нежели сорт: например, количество солнечных дней и перепады дневных и ночных температур. Именно поэтому наиболее сладкая и сочная клубника появляется только в конце лета или начале осени.
Есть несколько моментов, на которые стоит обращать внимание при покупке. Именно они помогут найти наиболее вкусную и полезную ягоду среди множества. Так, внимательно нужно смотреть на:
Важным моментом является правильное «охлаждение» ягоды. Чтобы та меньше портилась и дольше хранилась — до 14 дней — нужно спустя час после урожая поместить её в холодильник. Такое правило касается как домашней сборки, так и промышленной.
В последнее время обрабатывать клубнику химическими препаратами стали гораздо реже: к этому пришли благодаря применению биологических мер защиты от вредителей и заболеваний — ловушек, хищных насекомых и другого. Многие производители проводят добровольную сертификацию качества своих ягод, поэтому дополнительные проверки начинаются только в процессе поставки в магазины.
Интересно и то, что клубника крупных производителей будет гораздо безопаснее той, что вырастила, например, чужая бабушка, которая продаёт ягоду в местах стихийных рынков. Всё потому, что производители проходят ряд обязательных проверок и только после них их продукт допускаются к реализации. Частные же лица при выращивании могут использовать разные удобрения, которые им мог посоветовать знакомый, поэтому в безопасности выращенных ягод надо сомневаться.
В то же время встретить клубнику с нитратами очень сложно: такая ягода быстро портится и вряд ли пройдёт проверку специалистов, которые не допустят её к продаже.
В популярном магазине «Магнит» 100 грамм клубники можно приобрести за 50 или 70 рублей. Однако при покупке обязательно нужно осмотреть всю клубнику в лотке: есть большая вероятность наткнуться на испортившиеся ягоды.
В «Линии» ягоду продают на развес за 500 рублей за килограмм: внешне клубника выглядит качественной, плесени нет. На Семейном рынке можно купить уже сезонную, краснодарскую клубнику: 300 рублей за килограмм.