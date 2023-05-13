Через неделю белгородцы смогут купить клубнику на рынках

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обрадовал жителей хорошей новостью: приобрести тепличную клубнику можно будет уже через 7-10 дней. А грунтовая клубника появится на рынках только в начале июня.
Всего на этот год планируется выставить на продажу 200 тонн клубники.
Наши аграрии стараются нас радовать. Готовятся, например, к продажам производители белгородской клубники. Уже, говорят, сняли пробу. Сам, к сожалению, не пробовал пока. Но очень хочется. Надеюсь, что в ближайшее время увидим ее на рынках. В начале июня. Сейчас, через 7-10 дней планируется начать продажу тепличной. А в начале июня — уже грунтовой. В целом 200 тонн клубники — это план 2023 года.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области