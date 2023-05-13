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Через неделю белгородцы смогут купить клубнику на рынках

13 мая 2023, 05:16
Фото: 1MI
Грунтовую же клубнику начнут продавать в начале июня, рассказал Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обрадовал жителей хорошей новостью: приобрести тепличную клубнику можно будет уже через 7-10 дней. А грунтовая клубника появится на рынках только в начале июня.

Всего на этот год планируется выставить на продажу 200 тонн клубники.

Наши аграрии стараются нас радовать. Готовятся, например, к продажам производители белгородской клубники. Уже, говорят, сняли пробу. Сам, к сожалению, не пробовал пока. Но очень хочется. Надеюсь, что в ближайшее время увидим ее на рынках. В начале июня. Сейчас, через 7-10 дней планируется начать продажу тепличной. А в начале июня — уже грунтовой. В целом 200 тонн клубники — это план 2023 года.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Клубника#Рынок#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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