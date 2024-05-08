50 рублей за 100 грамм? Сколько стоит свежая клубника в Белгороде

В первом магазине сети опыт с клубникой, к сожалению, оказался не самым лучшим. Мятая упаковка, прелые и плесневые ягоды не самого привлекательного вида. Ещё обиднее, что в подобном состоянии находились все лотки и ягоды, которые там нашлись. Хотя на первый взгляд и «поворот» пластиковой тары всё было и не так уж плохо.