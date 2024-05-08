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Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Клубника

50 рублей за 100 грамм? Сколько стоит свежая клубника в Белгороде

8 мая 2024, 07:51
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Клубника

Белгородцам рассказали, за сколько можно купить клубнику в городе

Весна уже прогрела дома белгородцев своим теплом. Близится лето. А это значит, что наступает пора ярких вкусов. И один из них — спелые ягоды клубники. Поэтому журналисты Бел.Ру прошлись по магазинам и просмотрели сайты доставки, чтобы узнать, сколько сегодня стоит клубника в Белгороде.

Итак, первая остановка — популярные и самые близкие к домам белгородцев магазины. Далее рассмотрим доставку и даже сайт объявлений. Выяснилось, что продавцы даже там готовы предоставить услуги доставки. Но есть некоторые условия.

«Магнит»

В первом магазине сети опыт с клубникой, к сожалению, оказался не самым лучшим. Мятая упаковка, прелые и плесневые ягоды не самого привлекательного вида. Ещё обиднее, что в подобном состоянии находились все лотки и ягоды, которые там нашлись. Хотя на первый взгляд и «поворот» пластиковой тары всё было и не так уж плохо.

Клубника в БелгородеКлубника в Белгороде
Клубника в БелгородеКлубника в Белгороде
Клубника в БелгородеКлубника в Белгороде
Клубника в БелгородеКлубника в Белгороде
Клубника в БелгородеКлубника в Белгороде
Клубника в Белгороде
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Зато цена не самая высокая — 50 рублей за 100 грамм ягод.

Цена на клубнику в БелгородеЦена на клубнику в Белгороде
Цена на клубнику в Белгороде
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

В другом «Магните» ситуация лучше. Цена на товар и мятость уже некоторых упаковок сохранились теми же, но вид самих ягод внутри пластиковой тары глазу покупателя всё же приятнее. Хоть и не без изъянов.

Цена на клубнику в БелгородеЦена на клубнику в Белгороде
Клубника в БелгородеКлубника в Белгороде
Клубника в БелгородеКлубника в Белгороде
Клубника в БелгородеКлубника в Белгороде
Клубника в БелгородеКлубника в Белгороде
Цена на клубнику в Белгороде
Фото: Bel.ru

Далее в «Магните» — упаковка свежей клубники за 69 рублей за 100 грамм.

А вот в «Пятёрочках», которые мы посетили, клубнику найти не удалось.

Клубника в магазинах БелгородаКлубника в магазинах Белгорода
Клубника в магазинах БелгородаКлубника в магазинах Белгорода
Клубника в магазинах Белгорода
Фото: Bel.ru

«Линия»

В магазине сети гипермаркетов обстановка с клубникой уже лучше. По крайней мере потому, что упаковка сладких ягод плотнее, что не портит ни вид контейнеров, ни вид самого продукта внутри. Правда, есть и соседка — голубика. Да и цена, конечно, в таком случае «вкуснее» — почти 500 рублей за 200 грамм обеих ягод. Сколько от общего веса составляет сама клубника, непонятно.

Клубника в магазинах БелгородаКлубника в магазинах Белгорода
Клубника в магазинах БелгородаКлубника в магазинах Белгорода
Цены на клубнику в магазинах БелгородаЦены на клубнику в магазинах Белгорода
Клубника в магазинах Белгорода
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Удалось найти ягоды и на развес. По той же цене — 500 рублей. Но уже за один килограмм. Выглядит тоже неплохо. Есть и немного мятые ягоды, но их немного, плесени нет.

Клубника в магазинах БелгородаКлубника в магазинах Белгорода
Клубника в магазинах БелгородаКлубника в магазинах Белгорода
Цена на клубнику в БелгородеЦена на клубнику в Белгороде
Клубника в магазинах Белгорода
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

«ВкусВилл»

Пожалуй, самая симпатичная и аппетитная на вид клубника из всех, что удалось найти в оффлайн-магазинах. На вкус попробовать не удалось, но внешне вполне приятно. Согласно информации на этикетке, клубника на прилавке краснодарская.

Цена у неё, честно говоря, тоже оказалась самой «вкусной». Как и указано на небольшом привлекающем внимание баннере, «вкусно до мурашек» за цену в 698 рублей за килограмм клубники точно будет.

Рынок «Семейный»

Здесь журналистам Бел.Ру удалось найти краснодарскую клубнику. Стоимость свежих ягод на рынке — 300 рублей за один килограмм.

Клубника в Белгороде на рынкеКлубника в Белгороде на рынке
Клубника в Белгороде на рынке
Фото: Bel.ru

Доставка

«Магнит»

Для доставки по Белгороду сеть предлагает не тот товар, который журналисты Бел.Ру увидели в магазине. Естественно, изображение на сайте выглядит безупречно. А вот цена интересная. За 350 грамм ягод белгородцам придётся отдать 430 рублей.

КлубникаКлубника
Клубника
Фото: Официальный сайт «Магнит»

На другом маркетплейсе нашёлся ещё один вариант, который может предоставить покупателю «Магнит» — 300 грамм клубники за 210 рублей.

КлубникаКлубника
Клубника
Фото: Официальный сайт «Магнит»

«Лента»

Здесь не менее интересно. За 450 грамм клубники «Лента» предлагает заплатить 600 рублей. Это цена по скидке при наличии клубной карты магазина, а вот без неё 450 грамм клубники будет стоить уже 684,3 рубля.

Клубника в БелгородеКлубника в Белгороде
Клубника в Белгороде
Фото: Официальный сайт «Лента»

«Линия»

Цена в доставке с оффлайн-точкой продаж разнится. И в более выгодную сторону. Так, за 1 кг клубники белгородцы заплатят уже 400 рублей, если верить информации о том, что указанная стоимость актуальна.

Доставка клубники в БлегородеДоставка клубники в Блегороде
Доставка клубники в Блегороде
Фото: Официальный сайт торговой сети «Линия»

«Перекрёсток»

А в магазине этой торговой сети клубника стоит уже 160 рублей за 200 грамм. Или 310 рублей за тот же вес, если покупать ягоды от марки Market Collection.

Клубника на сайте объявлений

Нашлось одно объявление о продаже клубники и здесь, краснодарской. Как пишет продавец, ягод много. Килограмм, указано на сайте, белгородцы могут приобрести всего за 270 рублей.

К тому же, покупателям предлагают купить лакомство не только при самовывозе, но и обещают передать товар самостоятельно. Доставят за 250 рублей. Только, если сумма заказа будет идти от 2 тысяч рублей.

Покупка клубники в БелгородеПокупка клубники в Белгороде
Покупка клубники в Белгороде
Фото: Авито

Также журналисты Бел.Ру узнали, за сколько белгородцы могут купить пасхальные куличи. Всё-таки уже началась Пасха. Как оказалось, если рассматривать сайты доставки, цены в магазинах и стоимость 100 грамм сдобы на Пасху, которую можно испечь дома самостоятельно, то покупка готового кулича выглядит намного привлекательнее. Если, конечно же, нет планов приготовить что-то ещё из оставшихся после выпечки продуктов. Ведь в безостаточный ход пойдёт не всё.

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Доставка#Новости Белгорода#Клубника#Белгород#Все материалы авторов
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