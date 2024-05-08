50 рублей за 100 грамм? Сколько стоит свежая клубника в Белгороде

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Итак, первая остановка — популярные и самые близкие к домам белгородцев магазины. Далее рассмотрим доставку и даже сайт объявлений. Выяснилось, что продавцы даже там готовы предоставить услуги доставки. Но есть некоторые условия.
В первом магазине сети опыт с клубникой, к сожалению, оказался не самым лучшим. Мятая упаковка, прелые и плесневые ягоды не самого привлекательного вида. Ещё обиднее, что в подобном состоянии находились все лотки и ягоды, которые там нашлись. Хотя на первый взгляд и «поворот» пластиковой тары всё было и не так уж плохо.
Зато цена не самая высокая — 50 рублей за 100 грамм ягод.
В другом «Магните» ситуация лучше. Цена на товар и мятость уже некоторых упаковок сохранились теми же, но вид самих ягод внутри пластиковой тары глазу покупателя всё же приятнее. Хоть и не без изъянов.
Далее в «Магните» — упаковка свежей клубники за 69 рублей за 100 грамм.
А вот в «Пятёрочках», которые мы посетили, клубнику найти не удалось.
В магазине сети гипермаркетов обстановка с клубникой уже лучше. По крайней мере потому, что упаковка сладких ягод плотнее, что не портит ни вид контейнеров, ни вид самого продукта внутри. Правда, есть и соседка — голубика. Да и цена, конечно, в таком случае «вкуснее» — почти 500 рублей за 200 грамм обеих ягод. Сколько от общего веса составляет сама клубника, непонятно.
Удалось найти ягоды и на развес. По той же цене — 500 рублей. Но уже за один килограмм. Выглядит тоже неплохо. Есть и немного мятые ягоды, но их немного, плесени нет.
Пожалуй, самая симпатичная и аппетитная на вид клубника из всех, что удалось найти в оффлайн-магазинах. На вкус попробовать не удалось, но внешне вполне приятно. Согласно информации на этикетке, клубника на прилавке краснодарская.
Цена у неё, честно говоря, тоже оказалась самой «вкусной». Как и указано на небольшом привлекающем внимание баннере, «вкусно до мурашек» за цену в 698 рублей за килограмм клубники точно будет.
Здесь журналистам Бел.Ру удалось найти краснодарскую клубнику. Стоимость свежих ягод на рынке — 300 рублей за один килограмм.
Для доставки по Белгороду сеть предлагает не тот товар, который журналисты Бел.Ру увидели в магазине. Естественно, изображение на сайте выглядит безупречно. А вот цена интересная. За 350 грамм ягод белгородцам придётся отдать 430 рублей.
На другом маркетплейсе нашёлся ещё один вариант, который может предоставить покупателю «Магнит» — 300 грамм клубники за 210 рублей.
Здесь не менее интересно. За 450 грамм клубники «Лента» предлагает заплатить 600 рублей. Это цена по скидке при наличии клубной карты магазина, а вот без неё 450 грамм клубники будет стоить уже 684,3 рубля.
Цена в доставке с оффлайн-точкой продаж разнится. И в более выгодную сторону. Так, за 1 кг клубники белгородцы заплатят уже 400 рублей, если верить информации о том, что указанная стоимость актуальна.
А в магазине этой торговой сети клубника стоит уже 160 рублей за 200 грамм. Или 310 рублей за тот же вес, если покупать ягоды от марки Market Collection.
Нашлось одно объявление о продаже клубники и здесь, краснодарской. Как пишет продавец, ягод много. Килограмм, указано на сайте, белгородцы могут приобрести всего за 270 рублей.
К тому же, покупателям предлагают купить лакомство не только при самовывозе, но и обещают передать товар самостоятельно. Доставят за 250 рублей. Только, если сумма заказа будет идти от 2 тысяч рублей.
Также журналисты Бел.Ру узнали, за сколько белгородцы могут купить пасхальные куличи. Всё-таки уже началась Пасха. Как оказалось, если рассматривать сайты доставки, цены в магазинах и стоимость 100 грамм сдобы на Пасху, которую можно испечь дома самостоятельно, то покупка готового кулича выглядит намного привлекательнее. Если, конечно же, нет планов приготовить что-то ещё из оставшихся после выпечки продуктов. Ведь в безостаточный ход пойдёт не всё.