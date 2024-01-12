«Жар-птица» и вареники с клубникой: что белгородцам приготовить на старый Новый год

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Белгородцам рассказали, как готовить вареники по рецептам от разных муниципалитетов региона. В этот раз речь идёт о валуйских, корочанских, краснояружских и красногвардейских варениках.
Корочанский район славится выращиванием яблок, причём местные сады известны и за пределами региона. Поэтому яблоки добавляют в одно из любимых угощений белгородцев. Для теста понадобятся два стакана муки, стакан кефира, чайная ложка соды, щепотка соли, две столовые ложки сахара. Для начинки необходимо взять несколько крупных яблок, корицу и сахар. Очищенные яблоки рекомендуется натирать на тёрке.
Валуйский горокруг славится клубникой. Как сообщается, здесь выращивают гораздо больше сортов, чем по всему региону. Тесто по валуйскому рецепту готовится по-другому. Необходимо взять 200 мл кефира, 400 граммов муки, одно яйцо, половину чайной ложки соды и немного соли. Для начинки — полкилограмма клубники и сахар по вкусу.
Местные вареники готовятся на пару. Туда добавляют сыворотку или кефир, яйцо, творог, сметану, сахар, мёд, ягоды. Тесто делается из 400 граммов муки, 250 граммов сыворотки, двух желтков, чайной ложки соды, такого же количества сахара и щепотки соли. Для начинки можно использовать творог и ягоды или картофель. Подают такие вареники в глиняной посуде. Мёд или сметану приносят отдельно.
Свой особенный рецепт угощения — у жителей Красногвардейского района. Для теста берут два с половиной стакана муки, полстакана молока, немного воды, яйцо, чайную ложку масла и столько же соли. В начинку кладут 600 граммов отварной картошки, обжаренный лук и соль с перцем по вкусу. Только вареники в этом случае не жарят, а на шпажках варят в масле.
Подробные рецепты белгородских вареников — по ссылке.