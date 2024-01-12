«Жар-птица» и вареники с клубникой: что белгородцам приготовить на старый Новый год

Свой особенный рецепт угощения — у жителей Красногвардейского района. Для теста берут два с половиной стакана муки, полстакана молока, немного воды, яйцо, чайную ложку масла и столько же соли. В начинку кладут 600 граммов отварной картошки, обжаренный лук и соль с перцем по вкусу. Только вареники в этом случае не жарят, а на шпажках варят в масле.