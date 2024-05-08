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Published Сегодня, 08:48

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Клубника

Ранняя клубника: в чём её вред и как купить безопасную?

8 мая 2024, 08:48
Фото: 1MI
Клубника
На полках различных продуктовых магазинов ещё с апреля можно найти клубнику в лотках в больших количествах. Но стоит ли покупать такую раннюю ягоду? Будет ли она вкусной и не принесёт ли вреда? Редакция Бел.Ру попробовала разобраться в этом вопросе.

Какую клубнику продают в мае?

По словам специалистов, ту клубнику, что появляется в магазинах с апреля или мая, выращивают уже не в теплицах, а в открытом грунте — этот способ идентичен выращиванию на огороде, а созревание сильно зависит от погодных условий, поэтому является менее выгодным для производителей. Такая клубника считается полезной, но в погоне за её ускоренным ростом можно легко переборщить с удобрениями и пестицидами — именно от этого зачастую зависит польза и вред выращенной производителями земляники.

Однако майская ягода далека от идеала и по другой причине: она не может похвастаться ароматом и сочным вкусом, поэтому начинать покупать клубнику рекомендуют не раньше июня. В начале первого летнего месяца товар будут привозить из Крыма и Краснодарского края, но уже к концу месяца на полках прилавков начнёт появляться ягода, выращенная в вашем регионе.

Отметим, что любители покупной клубники давно нашли свои фавориты и среди импортной ягоды, которую можно увидеть в магазинах уже в мае: крупной и сладкой считаются сорта «клери», «хоней», «Альба» и «Елизавета II», названная в честь погибшей королевы Великобритании.

В чём опасность ранней ягоды?

Несезонная клубника, как бы привлекательна не была на вид, всё равно несёт в себе вред. Первое, что легко может почувствовать покупатель при укусе ягоды, — отсутствие вкуса и запаха. Связано это с тем, что в промышленном производстве используются сорта, которые быстро созревают и долго хранятся, а их созревшие плоды зачастую срывают с грядок раньше срока. Совокупность этих факторов и лишает любимую многими ягоду сочности и яркого аромата.

Для того, чтобы клубника хранилась максимально долго, производители прибегают к консервантам. Зачастую специальных сортов, которые хранятся дольше обычных, не хватает для безопасной перевозки из одной страны в другую — тут и помогают вредные вещества.

Кроме того, в ранней ягоде может находиться повышенное содержание нитратов, но в выращенных в грунте такая вероятность чуть меньше, чем у тех, что поспели в тепличных условиях.

Примерно так выглядит безопасная клубника: с зелёными листьями, равномерным красным цветом и с семечками в «ямках»Примерно так выглядит безопасная клубника: с зелёными листьями, равномерным красным цветом и с семечками в «ямках»
Примерно так выглядит безопасная клубника: с зелёными листьями, равномерным красным цветом и с семечками в «ямках»
Фото: 1MI

Что насчёт витаминов?

Содержится ли в несезонной клубнике столько же витаминов, что и в сезонной — вопрос хороший, ответы на который расходятся. Кто-то утверждает, что их витаминный состав не различается, а другая половина говорит об обратном.

Однако врачи уверены, что витаминов в ранних ягодах содержится очень мало, поэтому многие советуют потерпеть до лета и попробовать сезонную клубнику, которая порадует не только безопасностью и витаминами, но и сладким вкусом.

Интересно, что даже зелёную клубнику используют в приготовлении блюд некоторые профессиональные повара, играя с её вкусом, однако в домашних условиях специалисты всё-таки не советуют употреблять незрелую ягоду.

Как правильно выбирать клубнику?

Несмотря на то, что в магазинах ещё нельзя встретить сезонную ягоду, приобрести несезонную всё-таки можно. Чтобы выбрать наиболее безопасную клубнику, стоит обратить внимание на несколько факторов:

  1. На её размер: стоит выбирать среднюю или небольшую ягоду — они зачастую содержат меньше нитратов и не имеют водянистого вкуса;
  2. На семечки клубники: они не должны находиться на поверхности — в идеале каждая семечка должна находится в своеобразной «ямке»;
  3. Листья клубники обязательно должны быть зелёными: коричневые и иссохшие свидетельствуют о долгом нахождении ягоды на прилавке. Ягоды совсем без листьев быстро портятся, а на месте их отрыва ускоренно размножаются болезнетворные микроорганизмы;
  4. На запах: если ягода сильно пахнет, значит, она с большей вероятностью безопасна и её можно со спокойной душой употреблять. Травой такой продукт пахнуть не должен;
  5. Цвет должен быть ярко-красным и равномерным: белые части на клубнике говорят о её недозрелости, а если её цвет ближе к бордовому, то она, вероятно, уже начала портиться.

Однако специалисты всё же советуют дождаться клубничного сезона, который стартует в России в середине июня, а заканчивается — ближе к концу июля. Именно тогда в магазинах можно будет найти самую полезную и вкусную ягоду.

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#Александра Склярова#Общество#Сезон#Россия#Клубника
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