Ранняя клубника: в чём её вред и как купить безопасную?

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
По словам специалистов, ту клубнику, что появляется в магазинах с апреля или мая, выращивают уже не в теплицах, а в открытом грунте — этот способ идентичен выращиванию на огороде, а созревание сильно зависит от погодных условий, поэтому является менее выгодным для производителей. Такая клубника считается полезной, но в погоне за её ускоренным ростом можно легко переборщить с удобрениями и пестицидами — именно от этого зачастую зависит польза и вред выращенной производителями земляники.
Однако майская ягода далека от идеала и по другой причине: она не может похвастаться ароматом и сочным вкусом, поэтому начинать покупать клубнику рекомендуют не раньше июня. В начале первого летнего месяца товар будут привозить из Крыма и Краснодарского края, но уже к концу месяца на полках прилавков начнёт появляться ягода, выращенная в вашем регионе.
Отметим, что любители покупной клубники давно нашли свои фавориты и среди импортной ягоды, которую можно увидеть в магазинах уже в мае: крупной и сладкой считаются сорта «клери», «хоней», «Альба» и «Елизавета II», названная в честь погибшей королевы Великобритании.
Несезонная клубника, как бы привлекательна не была на вид, всё равно несёт в себе вред. Первое, что легко может почувствовать покупатель при укусе ягоды, — отсутствие вкуса и запаха. Связано это с тем, что в промышленном производстве используются сорта, которые быстро созревают и долго хранятся, а их созревшие плоды зачастую срывают с грядок раньше срока. Совокупность этих факторов и лишает любимую многими ягоду сочности и яркого аромата.
Для того, чтобы клубника хранилась максимально долго, производители прибегают к консервантам. Зачастую специальных сортов, которые хранятся дольше обычных, не хватает для безопасной перевозки из одной страны в другую — тут и помогают вредные вещества.
Кроме того, в ранней ягоде может находиться повышенное содержание нитратов, но в выращенных в грунте такая вероятность чуть меньше, чем у тех, что поспели в тепличных условиях.
Содержится ли в несезонной клубнике столько же витаминов, что и в сезонной — вопрос хороший, ответы на который расходятся. Кто-то утверждает, что их витаминный состав не различается, а другая половина говорит об обратном.
Однако врачи уверены, что витаминов в ранних ягодах содержится очень мало, поэтому многие советуют потерпеть до лета и попробовать сезонную клубнику, которая порадует не только безопасностью и витаминами, но и сладким вкусом.
Интересно, что даже зелёную клубнику используют в приготовлении блюд некоторые профессиональные повара, играя с её вкусом, однако в домашних условиях специалисты всё-таки не советуют употреблять незрелую ягоду.
Несмотря на то, что в магазинах ещё нельзя встретить сезонную ягоду, приобрести несезонную всё-таки можно. Чтобы выбрать наиболее безопасную клубнику, стоит обратить внимание на несколько факторов:
Однако специалисты всё же советуют дождаться клубничного сезона, который стартует в России в середине июня, а заканчивается — ближе к концу июля. Именно тогда в магазинах можно будет найти самую полезную и вкусную ягоду.