Ранняя клубника: в чём её вред и как купить безопасную?

По словам специалистов, ту клубнику, что появляется в магазинах с апреля или мая, выращивают уже не в теплицах, а в открытом грунте — этот способ идентичен выращиванию на огороде, а созревание сильно зависит от погодных условий, поэтому является менее выгодным для производителей. Такая клубника считается полезной, но в погоне за её ускоренным ростом можно легко переборщить с удобрениями и пестицидами — именно от этого зачастую зависит польза и вред выращенной производителями земляники.