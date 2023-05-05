«Турция сдулась»: какую клубнику продают в Белгороде

Журналисты Бел.Ру изучили цены и узнали, откуда в областной центр привозят клубнику. К примеру, на Центральном рынке стоимость ягоды стартует от 100-150 рублей за полкилограмма. На Семейном рынке цена варьируется в пределах 250-270 рублей за 0,5 кг. Практически такой же ценник и в гипермаркете областного центра. При этом максимальная стоимость составляет 300 рублей за полкилограмма.