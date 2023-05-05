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«Турция сдулась»: какую клубнику продают в Белгороде

5 мая 2023, 12:35
Фото: Bel.ru
В областном центре на прилавках рынков уже появилась клубника. Сколько стоит ягода и откуда её привозят — в материале Бел.Ру.

Клубника является одним из ранних лакомств, которая выращивается в нашей стране практически повсеместно. Из-за холодной весны сезон сбора клубники обещает задержаться примерно на неделю (конец мая — начало июня). Однако на прилавках рынков в Белгороде ягоду уже можно найти.

Журналисты Бел.Ру изучили цены и узнали, откуда в областной центр привозят клубнику. К примеру, на Центральном рынке стоимость ягоды стартует от 100-150 рублей за полкилограмма. На Семейном рынке цена варьируется в пределах 250-270 рублей за 0,5 кг. Практически такой же ценник и в гипермаркете областного центра. При этом максимальная стоимость составляет 300 рублей за полкилограмма.

По словам продавцов, в основном клубнику привозят из Краснодарского края, а вот импортной не так много. «Турция сдулась», — говорят люди.

Фото: Bel.ru

Журналисты Бел.Ру изучили и вкусовые качества ягод из Краснодарского края. На вид они крупные, без вмятин, без следов гниения и плесени. Черенок плотно прилегает к ягоде, а листки свежие. Клубника выделяет характерный аромат, а на вкус ягоды сладкие. Стоимость за лоток (500-600 гр) составила 325 рублей.

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#Кристина Семенчук#Клубника#Рынок#Стоимость#Турция#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
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