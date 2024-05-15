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Мэрия Белгорода требует с цемзавода через суд более 800 тысяч рублей

Мэрия Белгорода требует с цемзавода через суд более 800 тысяч рублей

15 мая 2024, 08:52
Фото: Изображение Midjourney
Исковое заявление администрации города Белгорода к «Белгородскому цементу» поступило в Арбитражный суд Белгородской области. Мэрия требует больше 800 тысяч рублей. Журналисты Бел.Ру изучили документы из картотеки судебных дел.

Администрация Белгорода подала иск к ЗАО «Белгородский цемент» в Арбитражный суд Белгородской области с целью взыскать деньги за неосновательное обогащение с 2020 по 2022 год и проценты за пользование чужими деньгами с 2020 по 2024 год.

По данным из картотеки судебных дел, за период с 10 февраля 2020 года по 29 ноября 2022 года цемзавод мог неосновательно обогатиться на 623 тысячи рублей. Как именно произошло обогащение, в опубликованных документах не указано.

Также цемзавод мог пользоваться чужими деньгами с 26 марта 2020 года по настоящее время. На 26 апреля 2024 года сумма процентов, по мнению мэрии, составляет 195 тысяч рублей. Администрация Белгорода предлагает продолжить считать проценты до момента, когда завод исполнит обязательства.

Арбитражный суд принял исковое заявление в работу, но попросил у администрации города уточнить требование о взыскании процентов с учётом постановления правительства РФ «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» на период с 1 апреля 2022 года по 1 октября 2022 года.

Напомним, что экс-директор «Белгородского цемента» Эдуард Андросов предстал перед судом по коррупционному делу. Его обвиняют в даче взятки для скрытия нарушений экологического законодательства.

Цемзавод старый, должен работать: Андросов о том, что побудило его дать взятку
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Экономика#Арбитражный суд#Новости Белгорода#Цемзавод#Иск#Проценты#Неосновательное обогащение#Белгородский бизнес#Эдуард Андросов
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