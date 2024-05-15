Мэрия Белгорода требует с цемзавода через суд более 800 тысяч рублей

Арбитражный суд принял исковое заявление в работу, но попросил у администрации города уточнить требование о взыскании процентов с учётом постановления правительства РФ «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» на период с 1 апреля 2022 года по 1 октября 2022 года.