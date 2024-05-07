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Глава белгородского филиала ЦЛАТИ признала вину в рамках дела цемзавода

Глава белгородского филиала ЦЛАТИ признала вину в рамках дела цемзавода

7 мая 2024, 08:32
Фото: Изображение Midjourney
Елена Алёнина признала свою вину в рамках дела цемзавода. Подсудимая 7 мая в Октябрьском райсуде Белгорода заявила, что не знала о том, что она совершает преступление.
Сюжет
Взятка

Подсудимая Елена Алёнина, глава белгородского филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО» (ЦЛАТИ), раскаялась: с её слов, она не знала, что совершает преступление.

«Я знала, что дать взятку или взять взятку — это плохо. Я думала, что просто помогаю людям решить вопрос. К сожалению, незнание законов чревато последствиями», — заявила Алёнина.

При этом подсудимая отметила, что превышение цемзаводом норм по выбросам загрязняющих веществ в 50 раз — это «невозможно».

«Чисто моё мнение, что это невозможно. Иначе бы город давно задохнулся».

Подсудимая рассказала, что выполняла роль «телефона»: «услышала — передала».

Напомним, что женщине инкриминируют посредничество при даче взятки. Вместе с ней по делу проходит гендиректОР белгородского цемзавода Эдуард Андросов. Бывшего депутата горсовета Белгорода обвиняют в даче взятки в полмиллиона рублей.

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