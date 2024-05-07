Глава белгородского филиала ЦЛАТИ признала вину в рамках дела цемзавода

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Подсудимая Елена Алёнина, глава белгородского филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО» (ЦЛАТИ), раскаялась: с её слов, она не знала, что совершает преступление.
«Я знала, что дать взятку или взять взятку — это плохо. Я думала, что просто помогаю людям решить вопрос. К сожалению, незнание законов чревато последствиями», — заявила Алёнина.
При этом подсудимая отметила, что превышение цемзаводом норм по выбросам загрязняющих веществ в 50 раз — это «невозможно».
«Чисто моё мнение, что это невозможно. Иначе бы город давно задохнулся».
Подсудимая рассказала, что выполняла роль «телефона»: «услышала — передала».
Напомним, что женщине инкриминируют посредничество при даче взятки. Вместе с ней по делу проходит гендиректОР белгородского цемзавода Эдуард Андросов. Бывшего депутата горсовета Белгорода обвиняют в даче взятки в полмиллиона рублей.