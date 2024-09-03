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Неосновательное обогащение

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2024
Эпопея КМАруды и водоканала и иск юринститута на 58 млн рублей: суды месяца
3 сентября, 13:41
Каракулов проиграл кассацию по иску к мэрии Белгорода на 125 млн руб
16 февраля, 12:18
Власть переменилась: белгородский тепличный комплекс перешёл от Фуглаева к Фуглаевой
9 января, 11:49
2023
Компания «Геопарк» проиграла апелляцию по иску к мэрии о неосновательном обогащении
27 сентября 2023, 09:17
Сергей Фуглаев неосновательно обогатился на 8 млн? Так считают в «Зелёной грядке»
5 сентября 2023, 09:19
Мэрия Белгорода отсудила у «Руснарбанка» 772 тыс. рублей неосновательного обогащения
22 августа 2023, 09:47
С депутата Белгородской облдумы взыскали 720 тысяч рублей неосновательного обогащения
4 августа 2023, 12:16
Минфин РФ подал в суд на Виктора Филатова
27 апреля 2023, 14:04
2022
Мусорные белгородские разборки: ЦЭБ требует с «Флагмана» 298 млн рублей обогащения
26 октября 2022, 09:37
Мэрия Белгорода требует 1 млн рублей обогащения с помогающего военным предпринимателя
Владелец автомойки обратился к губернатору с просьбой отложить судебное разбирательство до конца СВО, потому что с марта работает в убыток.
26 октября 2022, 04:45
Белгородец требовал с мэрии 2 млн рублей неосновательного обогащения
Предпринимателю вернули почти 1,7 млн рублей. Стороны заключили мировое соглашение, следует из определения Арбитражного суда Белгородской области.
6 сентября 2022, 14:29

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