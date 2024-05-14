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Всем жителям пострадавшего дома на Щорса в Белгороде выплатят по 10 тысяч рублей

Всем жителям пострадавшего дома на Щорса в Белгороде выплатят по 10 тысяч рублей

14 мая 2024, 10:48
Фото: Алёна Мальцева / Bel.ru
Вячеслав Гладков рассказал, как и какие выплаты получат владельцы жилья в доме №55а по улице Щорса. 12 мая один из подъездов обвалился после взрыва фрагмента ракеты «Точка-У».

14 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал журналистам о выплатах, которые получат владельцы жилья в доме №55а на улице Щорса. 12 мая строение частично обрушилось из-за взрыва фрагмента украинской ракеты «Точка-У», который попал в один из подъездов.

10 тысяч рублей получат все жители дома №55а. Независимо от того, повреждено жильё или нет. Такую сумму людям направят в ближайшее время.

50 тысяч рублей получат те, чьё имуществе было частично повреждено. 100 тысяч рублей направят тем, чьё жильё было полностью утеряно из-за атаки ВСУ.

Напомним, что часть дома будут сносить, Вячеслав Гладков обещает, что новое жильё на этом месте построят меньше чем за год.

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