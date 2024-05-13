Что известно о состоянии спасателей, раненных при повторном обрушении в Белгороде?

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
По словам и. о. главы федерального МЧС Александра Куренкова, состояние троих спасателей, которые получили травмы во время повторного обрушения подъезда МКД в Белгороде, улучшается. Они продолжают лечение.
У пострадавших переломы колена, голеностопа и берцовой кости.
Ранее стало известно, что жизни подростка, который пострадал при атаке на дом в Белгороде, ничего не угрожает. Младенца в возрасте полутора месяцев, который получил травмы в результате трагедии, отправили в Москву для дальнейшего лечения и восстановления в Российскую детскую клиническую больницу.