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Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Разрушения на месте трагедии в Белгороде

Что известно о состоянии спасателей, раненных при повторном обрушении в Белгороде?

13 мая 2024, 15:14
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушения на месте трагедии в Белгороде

Куренков рассказал о состоянии пострадавших в Белгороде сотрудников МЧС

Состояние трёх спасателей, пострадавших при повторном обрушении подъезда в Белгороде, улучшается. У них переломы колена, голеностопа и берцовой кости, в настоящее время они проходят лечение, пишет ТАСС.
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МЧС

По словам и. о. главы федерального МЧС Александра Куренкова, состояние троих спасателей, которые получили травмы во время повторного обрушения подъезда МКД в Белгороде, улучшается. Они продолжают лечение.

У пострадавших переломы колена, голеностопа и берцовой кости.

Ранее стало известно, что жизни подростка, который пострадал при атаке на дом в Белгороде, ничего не угрожает. Младенца в возрасте полутора месяцев, который получил травмы в результате трагедии, отправили в Москву для дальнейшего лечения и восстановления в Российскую детскую клиническую больницу.

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