В Минобороны ответили, из-за чего в Белгороде вечером было громко

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
В Белгороде вечером 12 мая было громко. ВСУ пытались атаковать регион из реактивных систем залпового огня «Ольха» и «Вампир».
Сработала система ПВО. Уничтожено 12 снарядов РСЗО «Вампир» и два снаряда РСЗО «Ольха».
Как уточнили в Минобороны, речь идёт о работе ПВО в промежуток времени с 19:50 до 20:40.
Очевидцы сообщают, что есть разрушения в многоквартирных домах, на остановках общественного транспорта, на стадионе у одного из лицеев, в уличной торговой точке. Под ударом вновь оказалась Харьковская гора.
Официальной информации о последствиях пока не было.