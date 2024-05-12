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Published Сегодня, 18:06

Modified Сегодня, 18:08

Updated Сегодня, 18:08

Следы в небе после вечерних взрывов в Белгороде

В Минобороны ответили, из-за чего в Белгороде вечером было громко

12 мая 2024, 18:06
Фото: Bel.ru
Следы в небе после вечерних взрывов в Белгороде

Минобороны прокомментировало вечерние атаки ВСУ на Белгород

В городе вечером несколько раз объявляли ракетную опасность, прозвучали взрывы. Как оказалось, Белгород вновь обстреляли из РСЗО «Ольха» и «Вампир», сообщили в пресс-службе военного ведомства.

В Белгороде вечером 12 мая было громко. ВСУ пытались атаковать регион из реактивных систем залпового огня «Ольха» и «Вампир».

Сработала система ПВО. Уничтожено 12 снарядов РСЗО «Вампир» и два снаряда РСЗО «Ольха».

Как уточнили в Минобороны, речь идёт о работе ПВО в промежуток времени с 19:50 до 20:40.

Очевидцы сообщают, что есть разрушения в многоквартирных домах, на остановках общественного транспорта, на стадионе у одного из лицеев, в уличной торговой точке. Под ударом вновь оказалась Харьковская гора.

Официальной информации о последствиях пока не было.

Появились первые фото с последствиями последних взрывов в Белгороде
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