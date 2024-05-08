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В России определили цели развития до 2030 года и перспективы до 2036-го

В России определили цели развития до 2030 года и перспективы до 2036-го

8 мая 2024, 07:35
Фото: 1MI
Президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на следующие шесть лет и о перспективах до 2036 года.

Президент подписал Указ о долгосрочных целях развития России до 2030 года и дальше до 2036 года. В этом указе определены основные направления развития страны, включая экономику, социальную сферу, экологическую безопасность и другие аспекты.

Одна из основных целей Указа — сохранение населения и укрепление здоровья граждан. Планируется повышение рождаемости, увеличение продолжительности жизни и снижение уровня временной нетрудоспособности. Также предусмотрена поддержка многодетных семей, оказание услуг пожилым людям и инвалидам и повышение уровня физической активности граждан.

Другая цель Указа — развитие потенциала каждого человека и формирование патриотичной и социально ответственной личности. В рамках этой цели планируется воспитание гармонично развитой молодежи, поддержка талантливых студентов, привлечение молодежи к добровольческой и общественной деятельности и создание условий для профессионального развития педагогических работников.

Комфортная и безопасная среда для жизни — еще одна цель Указа. Планируется улучшение качества жизни в населенных пунктах, обеспечение доступного жилья, модернизация коммунальной инфраструктуры, создание благоприятной экологической среды и повышение безопасности дорожного движения.

Одна из основных задач Указа — развитие устойчивой и динамичной экономики. Планируется достижение высоких темпов экономического роста, снижение зависимости от импорта товаров и услуг, увеличение инвестиций и доходов населения.

Технологическое лидерство — еще одна цель Указа. Планируется развитие новых направлений, таких как биоэкономика, цифровая трансформация, искусственный интеллект и другие. Также предусмотрено увеличение инвестиций в исследования и разработки, поддержка малых технологических компаний и использование отечественного программного обеспечения.

Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы — последняя цель Указа. Планируется развитие цифровых технологий в государственном управлении, создание системы электронных государственных услуг и обеспечение информационной безопасности.

Правительству России поручено разработать национальные проекты по каждой из указанных целей и обеспечить финансирование этих проектов. Также предусмотрены меры по приведению законодательства в соответствие с Указом и мониторингу достижения поставленных целей.

Подробнее можно узнать на сайте Кремля.

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#Евгений Грицков#Общество#Развитие#Россия#Касается каждого#Национальные проекты#2030 год
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