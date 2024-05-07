Как прошла и кто был на пятой инаугурации Владимира Путина?

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
До начала церемонии в Кремль прибыли приглашённые гости. Среди них — председатель правительства Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев с женой, глава Чечни Рамзан Кадыров, министр оборы Сергей Шойгу, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин. Также на инаугурации присутствовали губернаторы регионов.
Среди гостей также заметили певцов Стаса Михайлова, Диану Гурцкую, SHAMAN, актёра Сергея Безрукова, а также американского актёра Стивена Сигала.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что на церемонию прибыли около 2,6 тыс. человек.
Владимир Путин произнёс присягу, сделал короткие заявления, провёл смотр Президентского полка и посетил Благовещенский собор.