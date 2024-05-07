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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Владимир Путин

Как прошла и кто был на пятой инаугурации Владимира Путина?

7 мая 2024, 13:16
Фото: 1MI
Владимир Путин

Владимир Путин вступил в должность президента России

Сегодня, 7 мая, прошла церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина. Среди приглашённых гостей заметили американского актёра Стивена Сигала, певца SHAMAN и Стаса Михайлова. Подробности сообщают «Новые известия».

До начала церемонии в Кремль прибыли приглашённые гости. Среди них — председатель правительства Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев с женой, глава Чечни Рамзан Кадыров, министр оборы Сергей Шойгу, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин. Также на инаугурации присутствовали губернаторы регионов.

Среди гостей также заметили певцов Стаса Михайлова, Диану Гурцкую, SHAMAN, актёра Сергея Безрукова, а также американского актёра Стивена Сигала.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что на церемонию прибыли около 2,6 тыс. человек.

Владимир Путин произнёс присягу, сделал короткие заявления, провёл смотр Президентского полка и посетил Благовещенский собор.

Инаугурация президента 2024 года: как пройдёт и где можно посмотреть?
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#Алина Харина#Общество#Владимир Путин#Москва#Россия#Инаугурация#Президент
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