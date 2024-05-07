Как прошла и кто был на пятой инаугурации Владимира Путина?

До начала церемонии в Кремль прибыли приглашённые гости. Среди них — председатель правительства Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев с женой, глава Чечни Рамзан Кадыров, министр оборы Сергей Шойгу, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин. Также на инаугурации присутствовали губернаторы регионов.