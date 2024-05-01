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Published Сегодня, 11:57

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Updated Сегодня, 11:59

В мае Владимир Путин поздравит с юбилеем 43 пожилых белгородцев

В мае Владимир Путин поздравит с юбилеем 43 пожилых белгородцев

1 мая 2024, 11:57
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы получат именные поздравления от президента в честь юбилея. Статистику сообщили в региональном управлении Соцфонда.

По информации ведомства, в мае 43 пенсионера из Белгородской области получат именные поздравления от президента Владимира Путина. Шесть жителей региона отметят свой вековой юбилей, а 95 лет исполнится 37 белгородцам.

Напомним, что в мае 2023 года Путин поздравлял с юбилеем 50 пожилых белгородцев. Вековой юбилей отмечали уроженки Яковлевского округа и Красненского района, а 48 жителей области праздновали 95-летие. Среди именинников был заслуженный «Труженик тыла», который отмечал юбилей в День Победы.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Белгородцы#Юбилей#Поздравления#Белгород#Пожилые#Вековой юбилей
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