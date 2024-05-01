В мае Владимир Путин поздравит с юбилеем 43 пожилых белгородцев

Напомним, что в мае 2023 года Путин поздравлял с юбилеем 50 пожилых белгородцев. Вековой юбилей отмечали уроженки Яковлевского округа и Красненского района, а 48 жителей области праздновали 95-летие. Среди именинников был заслуженный «Труженик тыла», который отмечал юбилей в День Победы.