Ветеран Великой Отечественной войны отметил вековой юбилей под Белгородом

Лев Александрович воевал в составе Западного и 2-го Белорусского фронтов. После войны 30 лет служил в армии. В 1946 году Калинина перевели в Белоруссию, затем направили в Архангельск контролировать заготовку леса для восстановления разрушений. Также белгородец служил в Чарджоу в Туркестанском военном округе. Военную карьеру Калинин закончил в звании подполковника в комиссариате. В 2000 году президент присвоил белгородцу звание полковника.