Ветеран Великой Отечественной войны отметил вековой юбилей под Белгородом

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
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Updated Сегодня, 07:18
Вчера, 25 января, житель Старооскольского горокруга Лев Калинин отметил 100-летие. Лев Калинин был участником Великой Отечественной войны, является полковником в отставке.
В армию его призвали в июле 1942 года. Калинин дважды получил ранения. Награждён двумя орденами Великой Отечественной войны I и II степени, имеет орден Красной Звезды, получил медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга» и «За победу над Германией».
Лев Александрович воевал в составе Западного и 2-го Белорусского фронтов. После войны 30 лет служил в армии. В 1946 году Калинина перевели в Белоруссию, затем направили в Архангельск контролировать заготовку леса для восстановления разрушений. Также белгородец служил в Чарджоу в Туркестанском военном округе. Военную карьеру Калинин закончил в звании подполковника в комиссариате. В 2000 году президент присвоил белгородцу звание полковника.
Мы все гордимся нашим земляком. Своим примером Лев Александрович вдохновляет молодое поколение на свершение подвигов и службу Родине.
Андрей Чесноков