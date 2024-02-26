Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Лев Калинин

Ветеран Великой Отечественной войны отметил вековой юбилей под Белгородом

26 февраля 2024, 07:16
Фото: страница Андрея Чеснокова в соцсети
Лев Калинин
25 января жителю Старооскольского горокруга исполнилось 100 лет. Лев Калинин является полковником в отставке, участником Великой Отечественной войны, сообщает глава округа Андрей Чесноков.

Вчера, 25 января, житель Старооскольского горокруга Лев Калинин отметил 100-летие. Лев Калинин был участником Великой Отечественной войны, является полковником в отставке.

В армию его призвали в июле 1942 года. Калинин дважды получил ранения. Награждён двумя орденами Великой Отечественной войны I и II степени, имеет орден Красной Звезды, получил медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга» и «За победу над Германией».

Лев Александрович воевал в составе Западного и 2-го Белорусского фронтов. После войны 30 лет служил в армии. В 1946 году Калинина перевели в Белоруссию, затем направили в Архангельск контролировать заготовку леса для восстановления разрушений. Также белгородец служил в Чарджоу в Туркестанском военном округе. Военную карьеру Калинин закончил в звании подполковника в комиссариате. В 2000 году президент присвоил белгородцу звание полковника.

Мы все гордимся нашим земляком. Своим примером Лев Александрович вдохновляет молодое поколение на свершение подвигов и службу Родине.
Андрей Чесноков
Белгородке, прошедшей Великую Отечественную войну, исполнилось 100 лет
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородке, прошедшей Великую Отечественную войну, исполнилось 100 летБелгородке-путешественнице исполнилось 100 летПрезидент России Владимир Путин поздравит 57 белгородцев
#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Великая Отечественная война#Новости Старого Оскола#Белгород#Алина Харина#Андрей чесноков#Вековой юбилей
Подпишитесь
«Эмираты и шубы жёнам важнее»: бизнес отказывается помогать в ремонте после обстрелов
Сегодня, 07:37
В Белгороде освободился пост главного по платным парковкам
Сегодня, 09:31
Возраст не помеха: сколько детей заключили браки в Белгородской области?
Сегодня, 08:26
Два дома под Белгородом пострадали во время очередной атаки ВСУ с воздуха
Сегодня, 08:38
Военкома отправят в зону СВО после избиения женщины в Белгороде?
Сегодня, 07:58
Белгородская область оказалась в лидерах в Черноземье по количеству выпитого пива
Сегодня, 09:15