Белгородке-путешественнице исполнилось 100 лет

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
10 февраля свой 100-й день рождения отмечает жительница Масловой Пристани в Шебекинском округе. Мария Тимофеева живёт на территории Белгородской области последние восемь лет — до этого она успела побывать в разных городах и даже дважды сменила страны.
Мария Тимофеева родилась в 1923 году в Курганской области. Когда началась Великая Отечественная война, она переехала в Челябинскую область, где работала на тракторном заводе. После, в 1960 году, вместе со своей семьёй Мария Тимофеева оказалась на территории Казахстана. Но в итоге они вернулись в Россию и поселились в Белгородской области.
Сегодня, 10 февраля, поздравил с праздником пенсионерку глава Шебекинского округа Владимир Жданов.
Напомним, 7 февраля 105-летний юбилей отметил житель Белгородского района Григорий Осминко. Он также оказался в области уже после войны.