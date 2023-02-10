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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Белгородке-путешественнице исполнилось 100 лет

10 февраля 2023, 12:38
Фото: соцсети правительства Белгородской области

Пенсионерка Мария Тимофеева под Белгородом отметила 100-летний юбилей

Мария Тимофеева успела пожить не только в России, но и в Казахстане. Свой юбилей женщина отмечает в Шебекинском округе, рассказали в пресс-службе правительства Белгородской области.

10 февраля свой 100-й день рождения отмечает жительница Масловой Пристани в Шебекинском округе. Мария Тимофеева живёт на территории Белгородской области последние восемь лет — до этого она успела побывать в разных городах и даже дважды сменила страны.

Мария Тимофеева родилась в 1923 году в Курганской области. Когда началась Великая Отечественная война, она переехала в Челябинскую область, где работала на тракторном заводе. После, в 1960 году, вместе со своей семьёй Мария Тимофеева оказалась на территории Казахстана. Но в итоге они вернулись в Россию и поселились в Белгородской области.

Сегодня, 10 февраля, поздравил с праздником пенсионерку глава Шебекинского округа Владимир Жданов.

Напомним, 7 февраля 105-летний юбилей отметил житель Белгородского района Григорий Осминко. Он также оказался в области уже после войны.

Фото: соцсети правительства Белгородской области
Ветерану войны из Белгородского района исполнилось 105 лет
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Маслова пристань#Общество#Юбиляр#Вековой юбилей#Долгожитель#Пенсионеры
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