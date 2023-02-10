Белгородке-путешественнице исполнилось 100 лет

Мария Тимофеева родилась в 1923 году в Курганской области. Когда началась Великая Отечественная война, она переехала в Челябинскую область, где работала на тракторном заводе. После, в 1960 году, вместе со своей семьёй Мария Тимофеева оказалась на территории Казахстана. Но в итоге они вернулись в Россию и поселились в Белгородской области.