Белгородке, прошедшей Великую Отечественную войну, исполнилось 100 лет

После школы Александра Никифорова пошла работать в колхоз, а в годы Великой Отечественной войны копала окопы и противотанковые рвы, проводила связь между населёнными пунктами и участвовала в строительстве Викторопольского аэродрома. После окончания войны она работала заведующей в колхозе, а затем на свиноферме.