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Александра Никифорова

Белгородке, прошедшей Великую Отечественную войну, исполнилось 100 лет

22 января 2024, 14:30
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Александра Никифорова

Вековой юбилей отметила жительница Белгородской области

Вчера, 21 января, жительнице Вейделевского района исполнилось 100 лет. Александра Никифорова прошла Великую Отечественную войну, работала в колхозе и на свиноферме, сообщили в региональном правительстве.

Жительница села Белый Колодезь Белгородской области Александра Никифорова 21 января отметила своё столетие. Она родилась в 1924 году в хуторе Жеребцов.

После школы Александра Никифорова пошла работать в колхоз, а в годы Великой Отечественной войны копала окопы и противотанковые рвы, проводила связь между населёнными пунктами и участвовала в строительстве Викторопольского аэродрома. После окончания войны она работала заведующей в колхозе, а затем на свиноферме.

В 1957 году белгородка вышла замуж за Дмитрия Никифорова — участника Великой Отечественной войны. У них родился сын Дмитрий.

С вековым юбилеем женщину поздравили в пресс-службе администрации Вейделевского района.

Напомним, что 15 января столетие также отметила жительница Белгорода Феликса Щепановская. А 14 января «железной бабушке» из Белгорода Марии Колтаковой исполнилось 102 года.

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