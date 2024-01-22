Белгородке, прошедшей Великую Отечественную войну, исполнилось 100 лет

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Жительница села Белый Колодезь Белгородской области Александра Никифорова 21 января отметила своё столетие. Она родилась в 1924 году в хуторе Жеребцов.
После школы Александра Никифорова пошла работать в колхоз, а в годы Великой Отечественной войны копала окопы и противотанковые рвы, проводила связь между населёнными пунктами и участвовала в строительстве Викторопольского аэродрома. После окончания войны она работала заведующей в колхозе, а затем на свиноферме.
В 1957 году белгородка вышла замуж за Дмитрия Никифорова — участника Великой Отечественной войны. У них родился сын Дмитрий.
С вековым юбилеем женщину поздравили в пресс-службе администрации Вейделевского района.