Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Сегодня, 15 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечает юбилей — ему исполнилось 55 лет. Регион Гладков возглавляет с 2020 года.
Вячеслав Гладков родился в Пензенской области в 1969 году. Его первая работа была в компании «Пензенское управление строительства». Уже в 2009 году Гладков возглавил город Заречный, а через шесть лет стал заместителем губернатора Севастополя.
В 2018 году чиновник занимался внутренней политикой Ставропольского края, а уже через два года стал врио губернатора Белгородской области.
У Вячеслава Гладкова есть жена, четверо детей и внучка.