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Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков отмечает юбилей

15 января 2024, 08:15
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков

Белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову исполнилось 55 лет

Глава региона Вячеслав Гладков 15 января отмечает день рождения. Ему исполнилось 55 лет.

Сегодня, 15 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечает юбилей — ему исполнилось 55 лет. Регион Гладков возглавляет с 2020 года.

Вячеслав Гладков родился в Пензенской области в 1969 году. Его первая работа была в компании «Пензенское управление строительства». Уже в 2009 году Гладков возглавил город Заречный, а через шесть лет стал заместителем губернатора Севастополя.

В 2018 году чиновник занимался внутренней политикой Ставропольского края, а уже через два года стал врио губернатора Белгородской области.

У Вячеслава Гладкова есть жена, четверо детей и внучка.

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