В мае Владимир Путин поздравит с юбилеем 50 пожилых белгородцев

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
По данным пресс-службы правительства Белгородской области, в мае свой юбилей отметят 50 пенсионеров — они получат именные поздравления от президента России Владимира Путина.
В мае вековой юбилей отметят уроженки Яковлевского городского округа и Красненского района, а оставшихся 48 жителей президент поздравит с 95-летием. Среди именинников также находится заслуженный «Труженик тыла», который отметит свой юбилей в День Победы.
Отметим, что специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Белгородской области с 2011 года каждый месяц собирают информацию о юбилеях ветеранов Великой Отечественной войны. Собранные данные получают в администрации президента. С 2023 года этой работой занимается Социальный фонд России.