В мае Владимир Путин поздравит с юбилеем 50 пожилых белгородцев

Отметим, что специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Белгородской области с 2011 года каждый месяц собирают информацию о юбилеях ветеранов Великой Отечественной войны. Собранные данные получают в администрации президента. С 2023 года этой работой занимается Социальный фонд России.