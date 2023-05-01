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В мае Владимир Путин поздравит с юбилеем 50 пожилых белгородцев

1 мая 2023, 15:45
Фото: 1MI
Известно, что за 2023 год именные поздравления от президента России получили уже 198 именинников региона.

По данным пресс-службы правительства Белгородской области, в мае свой юбилей отметят 50 пенсионеров — они получат именные поздравления от президента России Владимира Путина.

В мае вековой юбилей отметят уроженки Яковлевского городского округа и Красненского района, а оставшихся 48 жителей президент поздравит с 95-летием. Среди именинников также находится заслуженный «Труженик тыла», который отметит свой юбилей в День Победы.

Отметим, что специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Белгородской области с 2011 года каждый месяц собирают информацию о юбилеях ветеранов Великой Отечественной войны. Собранные данные получают в администрации президента. С 2023 года этой работой занимается Социальный фонд России.

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#Александра Склярова#Пенсионер#Именные поздравления#Общество#Президент#Белгородская область
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