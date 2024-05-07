Инаугурация президента 2024 года: как пройдёт и где можно посмотреть?

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
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Updated Сегодня, 08:27
Выборы президента состоялись в марте 2024 года: тогда жители России чаще голосовали за Владимира Путина — за него отдали голоса почти 90% избирателей.
Ритуал пройдёт уже сегодня, 7 мая, в полдень. Длящуюся около часа церемонию покажут по телевизору — прямой эфир организуют такие федеральные каналы, как «Первый канал» или «Россия 1».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что церемония в этом году пройдёт не так, как в прошлые годы. Что именно изменится в 2024 году, разбираемся в этом материале.
Церемония уже на протяжении 24 лет проходит 7 мая в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца. По традиции в зал первыми входят знаменосцы с символами президентской власти. Внесут в помещение Конституцию РФ, хранящуюся в единственном экземпляре, расположат на трибуне. Также по левую руку президента разместят его Знак. Помимо этого, солдаты президентского полка также заносят в зал флаг страны и флаг президента.
Владимир Путин перед входом в зал должен получить рапорт от коменданта, после которого он пройдёт по парадному проходу под фанфару «Наш президент», написанную специально для данной церемонии. У трибуны он, положив руку на свод основных законов страны, произнесёт присягу, гласящую уважать и охранять граждан России, соблюдать Конституцию РФ, а также служить народу и защищать Российскую Федерацию.
После присяги глава произнесёт небольшую речь, посвящённую россиянам, и официально вступит в должность. Сценарий мероприятия соблюдается ещё со времён первого президента России Бориса Ельцина. За прошедшие годы порядок действий мероприятия не менялся, за исключением его месторасположения.
Церемония в Андреевском зале закончится под гимн России, а на Соборной площади пройдёт празднование, включающее в себя артиллерийский салют и парад президентского полка с военнослужащими и кавалерами. Кроме того, патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведёт краткое частное богослужение в Благовещенском соборе на территории Кремля.
Дмитрий Песков не рассказал подробности о нюансах церемонии в этом году, но отметил, что небольшие изменения будут — о них жителей будут информировать.
Традиционно в зале во время мероприятия будут находиться представители всех трёх видов власти — этот момент определён службой протокола президента. В числе зрителей окажутся депутаты Госдумы, Совета Федерации, представители Центризбиркома, придут и судьи Конституционного суда.
Помимо них, мероприятие посетят доверенные лица главы страны, Герои России, дипломатический корпус, представители различных религий и деловых кругов, а также награждённые орденами военные.
Все присутствующие должны быть в строгих костюмах.
Согласно закону, после церемонии бывшее правительство, с которым глава страны провёл заключительную встречу перед мероприятием, складывают свои полномочия, поэтому после празднования Владимир Путин выберет премьер-министра, который пробудет на должности недолгое время. Чиновник должен будет посоветовать президенту подходящих кандидатов для составления обновлённого кабинета министров.
Предыдущий президент России Борис Ельцин назначил своим преемником Владимира Путина ещё в августе 1999 года — в декабре того же года он стал исполняющим обязанности главы после досрочной отставки Ельцина. В первый месяц весны 2000 года состоялись выборы, в результате которых за преемника проголосовали 51,95% избирателей — это количество голосов позволило Путину победить.
В первый раз Путин принимал присягу, вступая в должность главы, в 2000-м году. Затем он проходил процесс инаугурации в 2004, 2012 и 2018 годах. В текущем году он вступит уже на пятый президентский срок.