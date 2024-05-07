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Владимир Путин

Инаугурация президента 2024 года: как пройдёт и где можно посмотреть?

7 мая 2024, 08:13
Фото: Официальный сайт Кремля
Владимир Путин
Уже сегодня, 7 мая, в 12:00 в Москве в Большом Кремлёвском дворце состоится ритуал вступления в должность президента: Владимир Путин официально вступит на пятый президентский срок. Всё, что нужно знать о мероприятии и по каким каналам его покажут, — в материале Бел.Ру.

Выборы президента состоялись в марте 2024 года: тогда жители России чаще голосовали за Владимира Путина — за него отдали голоса почти 90% избирателей.

Ритуал пройдёт уже сегодня, 7 мая, в полдень. Длящуюся около часа церемонию покажут по телевизору — прямой эфир организуют такие федеральные каналы, как «Первый канал» или «Россия 1».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что церемония в этом году пройдёт не так, как в прошлые годы. Что именно изменится в 2024 году, разбираемся в этом материале.

Как пройдёт инаугурация?

Церемония уже на протяжении 24 лет проходит 7 мая в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца. По традиции в зал первыми входят знаменосцы с символами президентской власти. Внесут в помещение Конституцию РФ, хранящуюся в единственном экземпляре, расположат на трибуне. Также по левую руку президента разместят его Знак. Помимо этого, солдаты президентского полка также заносят в зал флаг страны и флаг президента.

Владимир Путин перед входом в зал должен получить рапорт от коменданта, после которого он пройдёт по парадному проходу под фанфару «Наш президент», написанную специально для данной церемонии. У трибуны он, положив руку на свод основных законов страны, произнесёт присягу, гласящую уважать и охранять граждан России, соблюдать Конституцию РФ, а также служить народу и защищать Российскую Федерацию.

После присяги глава произнесёт небольшую речь, посвящённую россиянам, и официально вступит в должность. Сценарий мероприятия соблюдается ещё со времён первого президента России Бориса Ельцина. За прошедшие годы порядок действий мероприятия не менялся, за исключением его месторасположения.

Церемония в Андреевском зале закончится под гимн России, а на Соборной площади пройдёт празднование, включающее в себя артиллерийский салют и парад президентского полка с военнослужащими и кавалерами. Кроме того, патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведёт краткое частное богослужение в Благовещенском соборе на территории Кремля.

Дмитрий Песков не рассказал подробности о нюансах церемонии в этом году, но отметил, что небольшие изменения будут — о них жителей будут информировать.

Знак президента изготовлен из золота, на лицевой стороне которого изображается герб, а на оборотной: девиз «Польза, честь и слава».Знак президента изготовлен из золота, на лицевой стороне которого изображается герб, а на оборотной: девиз «Польза, честь и слава».
Знаменосцы выносят Конституцию Российской Федерации, которая переплетена кожей варана красного цвета.Знаменосцы выносят Конституцию Российской Федерации, которая переплетена кожей варана красного цвета.
Знак президента изготовлен из золота, на лицевой стороне которого изображается герб, а на оборотной: девиз «Польза, честь и слава».
Фото: РИА «Новости»

Кто посетит инаугурацию?

Традиционно в зале во время мероприятия будут находиться представители всех трёх видов власти — этот момент определён службой протокола президента. В числе зрителей окажутся депутаты Госдумы, Совета Федерации, представители Центризбиркома, придут и судьи Конституционного суда.

Помимо них, мероприятие посетят доверенные лица главы страны, Герои России, дипломатический корпус, представители различных религий и деловых кругов, а также награждённые орденами военные.

Все присутствующие должны быть в строгих костюмах.

Что дальше?

Согласно закону, после церемонии бывшее правительство, с которым глава страны провёл заключительную встречу перед мероприятием, складывают свои полномочия, поэтому после празднования Владимир Путин выберет премьер-министра, который пробудет на должности недолгое время. Чиновник должен будет посоветовать президенту подходящих кандидатов для составления обновлённого кабинета министров.

На какой президентский срок вступает Путин?

Предыдущий президент России Борис Ельцин назначил своим преемником Владимира Путина ещё в августе 1999 года — в декабре того же года он стал исполняющим обязанности главы после досрочной отставки Ельцина. В первый месяц весны 2000 года состоялись выборы, в результате которых за преемника проголосовали 51,95% избирателей — это количество голосов позволило Путину победить.

В первый раз Путин принимал присягу, вступая в должность главы, в 2000-м году. Затем он проходил процесс инаугурации в 2004, 2012 и 2018 годах. В текущем году он вступит уже на пятый президентский срок.

Как проголосовали жители Белгородской области на президентских выборах?
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