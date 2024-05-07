Инаугурация президента 2024 года: как пройдёт и где можно посмотреть?

Церемония уже на протяжении 24 лет проходит 7 мая в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца. По традиции в зал первыми входят знаменосцы с символами президентской власти. Внесут в помещение Конституцию РФ, хранящуюся в единственном экземпляре, расположат на трибуне. Также по левую руку президента разместят его Знак. Помимо этого, солдаты президентского полка также заносят в зал флаг страны и флаг президента.