Путин поручил защитить белгородских медиков от обстрелов

Президент России Владимир Путин поручил оснастить автомобили и медиков выездных бригад, которые работают вблизи линии боевого соприкосновения, средствами индивидуальной защиты и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такая мера коснётся Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.