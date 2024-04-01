Путин поручил защитить белгородских медиков от обстрелов

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Президент России Владимир Путин поручил оснастить автомобили и медиков выездных бригад, которые работают вблизи линии боевого соприкосновения, средствами индивидуальной защиты и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такая мера коснётся Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.
Защита должна появиться в автомобилях, работающих в 15-километровой зоне от линии фронта, а также на прилегающих к ним территориях.
Оснастить машины необходимо до 27 апреля 2024 года — именно в этот день о выполненном поручении необходимо предоставить доклад. Ответственным, помимо губернаторов, также назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Напомним, что ранее белгородские медики просили доплату за работу в приграничье.