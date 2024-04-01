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Скорая помощь

Путин поручил защитить белгородских медиков от обстрелов

1 апреля 2024, 08:37
Фото: 1MI
Скорая помощь

Автомобили белгородских медиков в приграничье оснастят средствами РЭБ

Авто должны оснастить защитой у линии фронта до 27 апреля. Такая мера коснётся Белгородской области и новых российских регионов. Подробности сообщили журналисты РИА «Новости».
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Медики

Президент России Владимир Путин поручил оснастить автомобили и медиков выездных бригад, которые работают вблизи линии боевого соприкосновения, средствами индивидуальной защиты и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такая мера коснётся Белгородской, Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Защита должна появиться в автомобилях, работающих в 15-километровой зоне от линии фронта, а также на прилегающих к ним территориях.

Оснастить машины необходимо до 27 апреля 2024 года — именно в этот день о выполненном поручении необходимо предоставить доклад. Ответственным, помимо губернаторов, также назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Напомним, что ранее белгородские медики просили доплату за работу в приграничье.

Белгородские медики попросили доплату за работу в приграничье
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#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Авто#Медики#Новости Белгорода#Защита#Белгород#СВО#Александра Склярова#Белгородское приграничье
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