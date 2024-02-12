Сколько готовы доплачивать белгородским медикам за досрочный выход из декрета?

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
В Белгородской области утвердили социальную выплату врачам и среднему медперсоналу за досрочный выход из декрета. Выплата устанавливается с 1 января 2024 года до момента достижения ребёнком трёхлетнего возраста.
Максимальная доплата для врачей, оказывающих первичную медико-санитарную, специализированную и скорую медицинскую помощь, составляет 30 тыс. рублей. Предельная сумма для медработников со средним медицинским образованием, оказывающих первичную медико-санитарную, специализированную и скорую помощь, составит 20 тыс. рублей.
Чтобы получить выплату за досрочный выход из декрета, необходимо предоставить соответствующее заявление. Как указано в документе, при определении размера доплаты за календарный месяц учитывается «соотношение количества рабочих часов, фактически отработанных сотрудником за календарный месяц, и количества рабочих часов по норме рабочего времени соответствующего месяца». Максимальный размер доплаты можно получить, если соотношение более единицы или равно ей.
Соцвыплата не учитывается при расчёте средней заработной платы медика. Деньги планируется переводить не позднее 15-го числа, а в декабре — не позднее 25-го числа.
Отметим, что ранее такую выплату получали только врачи, но 29 января стало известно о расширении выплаты на средний медперсонал.