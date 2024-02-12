Сколько готовы доплачивать белгородским медикам за досрочный выход из декрета?

Чтобы получить выплату за досрочный выход из декрета, необходимо предоставить соответствующее заявление. Как указано в документе, при определении размера доплаты за календарный месяц учитывается «соотношение количества рабочих часов, фактически отработанных сотрудником за календарный месяц, и количества рабочих часов по норме рабочего времени соответствующего месяца». Максимальный размер доплаты можно получить, если соотношение более единицы или равно ей.