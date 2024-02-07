Есть условия: доплаты за досрочный выход из декрета белгородским медсёстрам

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:50
Как ранее рассказал региональный министр здравоохранения Андрей Иконников, белгородским медсёстрам, досрочно вышедшим из декретного отпуска, будут ежемесячно доплачивать 20 тысяч рублей.
В областном правительства журналистам Бел.Ру рассказали, что на 1 февраля 2024 года в декретном отпуске находится 702 медсестры. В 2022 и 2023 году в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх находилось 728 работников среднего медперсонала. В текущем году планируют досрочно выйти из декрета 147 медсестёр.
Что касается назначения социальной выплаты, её могут получить медработники со средним профессиональным образованием, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, участвуют в оказании первичной медико-санитарной помощи, специализированной медпомощи в стационарах или сотрудники скорой помощи.
Максимальный размер доплаты составляет 20 тысяч рублей при отработке всех рабочих часов по норме рабочего времени соответствующего месяца. Сумма, которую получит сотрудник, рассчитывается исходя из фактически отработанного им времени.
Общий объём средств, направленных на финансирование данной социальной выплаты в текущем году, власти определят по итогам произведённых выплат. Деньги возьмут из областного бюджета.
Чтобы получить право на выплату, медработник перед досрочным выходом из декрета должен предоставить в отдел кадров и бухгалтерию медорганизации, где трудоустроен, заявление и копию свидетельства о рождении ребёнка.