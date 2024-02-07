Есть условия: доплаты за досрочный выход из декрета белгородским медсёстрам

В областном правительства журналистам Бел.Ру рассказали, что на 1 февраля 2024 года в декретном отпуске находится 702 медсестры. В 2022 и 2023 году в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх находилось 728 работников среднего медперсонала. В текущем году планируют досрочно выйти из декрета 147 медсестёр.