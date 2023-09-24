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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

В Белгородской области 149 мужчин ушли в декретный отпуск

В белгородском Соцфонде рассказали о мужчинах в декрете

24 сентября 2023, 13:54
Фото: Midjourney

В Белгородской области 149 мужчин ушли в декретный отпуск

Декретный отпуск в регионе оформляли не только мужчины. В этом году его взяли 45 бабушек и даже два дедушки.
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Дети

В Белгородской области 150 мужчин взяли отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения Соцфонда России.

Согласно российскому законодательству, уйти в декретный отпуск может не только мать ребёнка, но и отец. Однако ещё декрет могут взять другие работающие родственники. В регионе, к примеру, отпуск по уходу за ребёнком оформили 45 бабушек и даже два дедушки.

Ранее в областном правительстве сообщили, что белгородским женщинам в декрете выплатили 367 млн рублей. Пособие по беременности и родам по состоянию на май получили 2,7 тыс. белгородок. Минимально женщинам в регионе выплачивают почти 75 тыс. рублей, а максимально — свыше 383 тыс. рублей. Эту выплату жительницы области получают один раз за период декрета.

Белгородским женщинам в декрете выплатили 367 млн рублей
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#Белгородская область#Дети#Белгород#Наталья Корявых#Ребёнок#Декретный отпуск#Декрет
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