В белгородском Соцфонде рассказали о мужчинах в декрете

Согласно российскому законодательству, уйти в декретный отпуск может не только мать ребёнка, но и отец. Однако ещё декрет могут взять другие работающие родственники. В регионе, к примеру, отпуск по уходу за ребёнком оформили 45 бабушек и даже два дедушки.