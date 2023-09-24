В белгородском Соцфонде рассказали о мужчинах в декрете

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
В Белгородской области 150 мужчин взяли отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения Соцфонда России.
Согласно российскому законодательству, уйти в декретный отпуск может не только мать ребёнка, но и отец. Однако ещё декрет могут взять другие работающие родственники. В регионе, к примеру, отпуск по уходу за ребёнком оформили 45 бабушек и даже два дедушки.
Ранее в областном правительстве сообщили, что белгородским женщинам в декрете выплатили 367 млн рублей. Пособие по беременности и родам по состоянию на май получили 2,7 тыс. белгородок. Минимально женщинам в регионе выплачивают почти 75 тыс. рублей, а максимально — свыше 383 тыс. рублей. Эту выплату жительницы области получают один раз за период декрета.