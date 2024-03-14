Белгородские медики попросили доплату за работу в приграничье

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Белгородцы интересуются, почему для медиков не предусмотрена доплата за работу в приграничье. Медицинским работникам приходится рисковать жизнью, а доплат за эти риски нет. Об этой ситуации рассказал местный житель и отметил, что так регион может остаться без медиков, поскольку они могут выбрать более спокойные регионы.
«Оставшись в регионе, каждый день добираясь на работу, [медики — прим. ред.] могут оказаться в той машине, которая горит на Волчанской улице. У них есть доплаты? За риски. Скорая выезжает на вызовы, чтоб успокаивать население во время обстрела. Они тоже не рискуют? <…> Так скоро медиков не останется в регионе. Люди уже и так многие уезжают в более спокойные регионы. Почему их никак не стимулируют или за риски не доплачивают?» — интересуется белгородец.
Разъяснил ситуацию министр здравоохранения области Андрей Иконников. Он ответил, что такие доплаты для медицинских работников не предусмотрены.
У медицинских работников доплат за риск нахождения в приграничном регионе нормативными документами не предусмотрено.
Андрей Иконников, глава регионального минздрава
Однако белгородец остался недоволен ответом, поэтому настаивает, что медиков в Белгородской области может не остаться. Он предложил Иконникову как министру разобраться в ситуации.
«Как министр могли бы и озаботиться, чтобы были предусмотрены стимулирующие или хотя бы за риск всем и каждый месяц, а не только тем, кто оказывает медпомощь раненым», — отметил мужчина.
На момент публикации ответа от властей не последовало.
Напомним, ранее врачей в Белгороде решили поддержать «подъёмными». Подробнее о том, каких именно медиков это коснётся — в материале.