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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Скорая помощь

Белгородские медики попросили доплату за работу в приграничье

14 марта 2024, 13:54
Фото: 1MI
Скорая помощь

Иконников ответил на вопросы о доплатах для белгородских медиков в приграничье

К властям обратился белгородец и поинтересовался, почему нет доплат за работу медиков в приграничье, ведь они вынуждены рисковать своими жизнями. Разъяснения дал глава регионального минздрава, но ответ обратившегося мужчину не устроил.

Белгородцы интересуются, почему для медиков не предусмотрена доплата за работу в приграничье. Медицинским работникам приходится рисковать жизнью, а доплат за эти риски нет. Об этой ситуации рассказал местный житель и отметил, что так регион может остаться без медиков, поскольку они могут выбрать более спокойные регионы.

«Оставшись в регионе, каждый день добираясь на работу, [медики — прим. ред.] могут оказаться в той машине, которая горит на Волчанской улице. У них есть доплаты? За риски. Скорая выезжает на вызовы, чтоб успокаивать население во время обстрела. Они тоже не рискуют? <…> Так скоро медиков не останется в регионе. Люди уже и так многие уезжают в более спокойные регионы. Почему их никак не стимулируют или за риски не доплачивают?» — интересуется белгородец.

Разъяснил ситуацию министр здравоохранения области Андрей Иконников. Он ответил, что такие доплаты для медицинских работников не предусмотрены.

У медицинских работников доплат за риск нахождения в приграничном регионе нормативными документами не предусмотрено.
Андрей Иконников, глава регионального минздрава

Однако белгородец остался недоволен ответом, поэтому настаивает, что медиков в Белгородской области может не остаться. Он предложил Иконникову как министру разобраться в ситуации.

«Как министр могли бы и озаботиться, чтобы были предусмотрены стимулирующие или хотя бы за риск всем и каждый месяц, а не только тем, кто оказывает медпомощь раненым», — отметил мужчина.

На момент публикации ответа от властей не последовало.

Напомним, ранее врачей в Белгороде решили поддержать «подъёмными». Подробнее о том, каких именно медиков это коснётся — в материале.

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#Общество#Белгородская область#Медицина#Медики#Новости Белгорода#Минздрав#Белгород#Доплата#Наталья Корявых#Приграничье#Риски
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