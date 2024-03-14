Белгородские медики попросили доплату за работу в приграничье

«Оставшись в регионе, каждый день добираясь на работу, [медики — прим. ред.] могут оказаться в той машине, которая горит на Волчанской улице. У них есть доплаты? За риски. Скорая выезжает на вызовы, чтоб успокаивать население во время обстрела. Они тоже не рискуют? <…> Так скоро медиков не останется в регионе. Люди уже и так многие уезжают в более спокойные регионы. Почему их никак не стимулируют или за риски не доплачивают?» — интересуется белгородец.