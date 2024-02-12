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Posted Вчера, 14:01

Published Вчера, 14:01

Modified Вчера, 14:03

Updated Вчера, 14:03

Скорая помощь

Белгородские медики продолжат получать выплаты за помощь раненным в ходе СВО

12 февраля 2024, 14:01
Фото: 1MI
Скорая помощь

В Белгородской области утвердили соцвыплаты медикам за помощь раненым

Порядок предоставления выплат утвердил губернатор Вячеслав Гладков. Максимальная сумма, которую можно получить, — 100 тыс. рублей.

В Белгородской области утвердили порядок предоставления социальных выплат отдельным категориям медицинских и иных работников учреждений здравоохранения в 2024 году. Речь идёт о медиках, оказывающих помощь раненным в ходе СВО, а также о тех, кто проводит судебно-медицинскую экспертизу.

Соцвыплата устанавливается с 1 января следующим медработникам:

  1. Руководителям медорганизаций, заведующим отделениями, в которых выполняются хирургические вмешательства, хирургам, анестезиологам и реаниматологам, старшим врачам станций скорой, врачам, проводящим судебно-медицинскую экспертизу (максимальный размер выплаты — 100 тыс. рублей);
  2. Заместителям руководителей медорганизаций, главным медсёстрам, заведующим отделениями и врачам, оказывающим помощь в стационарах (максимальный размер — 60 тыс. рублей);
  3. Медработникам со средним профобразованием, участвующим в выполнении хирургических вмешательств, анестезиологии и реаниматологии, медработникам со средним образованием станций скорой помощи и тем, кто участвует в проведении судмедэкспертизы (максимальный размер — 40 тыс. рублей);
  4. Медработникам со средним образованием, участвующим в оказании медпомощи в стационаре (30 тыс. рублей);
  5. Медработникам, помогающим в стационарах, младшему медперсоналу станций скорой помощи, помогающему раненным в ходе СВО (20 тыс. рублей).

Выплата осуществляется из бюджета области за счёт средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета.

Размер соцвыплаты за месяц будет рассчитываться из соотношения количества фактически отработанных работником часов и количества рабочих часов по норме рабочего времении соответсвующего месяца». Максимальный размер доплаты можно получить, если соотношение более единицы или равно ей.

Выплата не учитывается при расчёте средней зарплаты. Перечислять её будут медорганизациям ежемесячно не позднее 15-го числа, следующего за отчётным месяцем, а в декабре — до 25-го числа.

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#Белгородская область#Медицина#Здравоохранение#Раненые#Выплаты#Белгород#Алина Харина
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