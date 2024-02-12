Белгородские медики продолжат получать выплаты за помощь раненным в ходе СВО

Posted Вчера, 14:01
Published Вчера, 14:01
Modified Вчера, 14:03
Updated Вчера, 14:03
В Белгородской области утвердили порядок предоставления социальных выплат отдельным категориям медицинских и иных работников учреждений здравоохранения в 2024 году. Речь идёт о медиках, оказывающих помощь раненным в ходе СВО, а также о тех, кто проводит судебно-медицинскую экспертизу.
Соцвыплата устанавливается с 1 января следующим медработникам:
Выплата осуществляется из бюджета области за счёт средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета.
Размер соцвыплаты за месяц будет рассчитываться из соотношения количества фактически отработанных работником часов и количества рабочих часов по норме рабочего времении соответсвующего месяца». Максимальный размер доплаты можно получить, если соотношение более единицы или равно ей.
Выплата не учитывается при расчёте средней зарплаты. Перечислять её будут медорганизациям ежемесячно не позднее 15-го числа, следующего за отчётным месяцем, а в декабре — до 25-го числа.