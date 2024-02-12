Белгородские медики продолжат получать выплаты за помощь раненным в ходе СВО

В Белгородской области утвердили порядок предоставления социальных выплат отдельным категориям медицинских и иных работников учреждений здравоохранения в 2024 году. Речь идёт о медиках, оказывающих помощь раненным в ходе СВО, а также о тех, кто проводит судебно-медицинскую экспертизу.