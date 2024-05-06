Взрывы раздались над Белгородом, объявлена ракетная опасность

Напомним, что с утра понедельника регион подвергается массированной атаке со стороны Украины. Есть погибшие и раненые. Самая крупная атака была на Борисовский район: там в результате удара по автобусам «Агро-Белогорья» и легковому авто погибли семь человек, пострадали более 40.