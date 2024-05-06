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Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Взрывы раздались над Белгородом, объявлена ракетная опасность

Взрывы раздались над Белгородом, объявлена ракетная опасность

6 мая 2024, 12:51
Фото: Bel.ru
Над городом раздалась серия взрывов, в небе видны следы. Ракетная опасность также объявлена в Белгородском районе.

Над Белгородом прогремело несколько взрывов. Раздались они около 15:40.

Информации о последствиях пока нет. Вместе с тем в небе остались характерные следы.

В областном центре и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. На момент публикации материала отбоя не было.

Дополнение: отбой объявили в 16:17.

Напомним, что с утра понедельника регион подвергается массированной атаке со стороны Украины. Есть погибшие и раненые. Самая крупная атака была на Борисовский район: там в результате удара по автобусам «Агро-Белогорья» и легковому авто погибли семь человек, пострадали более 40.

След в небе над Белгородом после взрываСлед в небе над Белгородом после взрыва
След в небе над Белгородом после взрыва
Фото: Bel.ru
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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