Взрывы раздались над Белгородом, объявлена ракетная опасность

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Над Белгородом прогремело несколько взрывов. Раздались они около 15:40.
Информации о последствиях пока нет. Вместе с тем в небе остались характерные следы.
В областном центре и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. На момент публикации материала отбоя не было.
Дополнение: отбой объявили в 16:17.
Напомним, что с утра понедельника регион подвергается массированной атаке со стороны Украины. Есть погибшие и раненые. Самая крупная атака была на Борисовский район: там в результате удара по автобусам «Агро-Белогорья» и легковому авто погибли семь человек, пострадали более 40.