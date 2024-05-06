Восьмая атака за день: в белгородском приграничье раздался ещё один взрыв

Напомним, что за сегодняшний день ВСУ несколько раз атаковали Белгородскую область. Так, утром в селе Берёзовка Борисовского района дрон ударил по двум автобусам с сотрудниками «Агро-Белогорья». Ранения получили более 40 человек, ещё семеро погибли. Позже населённый пункт подвергся повторной атаке дроном-камикадзе: мужчину с ранением ноги госпитализировали.