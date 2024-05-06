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Published Сегодня, 12:30

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Взрыв

Восьмая атака за день: в белгородском приграничье раздался ещё один взрыв

6 мая 2024, 12:30
Фото: 1MI
Взрыв

ВСУ атаковали второй за день инфраструктурный объект в Белгородской области

Под ударом оказалось село в Шебекинском округе. Пострадавших среди мирных жителей нет. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Днём 6 мая стало известно об атаке дрона-камикадзе на инфраструктурный объект связи в селе Муром Шебекинского городского округа. По предварительной информации главы региона Вячеслава Гладкова, никто из мирных жителей не пострадал.

Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.

Напомним, что за сегодняшний день ВСУ несколько раз атаковали Белгородскую область. Так, утром в селе Берёзовка Борисовского района дрон ударил по двум автобусам с сотрудниками «Агро-Белогорья». Ранения получили более 40 человек, ещё семеро погибли. Позже населённый пункт подвергся повторной атаке дроном-камикадзе: мужчину с ранением ноги госпитализировали.

Под ударом оказались три села Белгородского района. В Щетиновке пострадала цистерна молоковоза, в Отрадном — локомотив передвижной лаборатории, в Чайках — легковое авто. Раненых ни в одном населённом пункте нет.

Один инфраструктурный объект повреждён в селе Старый Хутор Валуйского округа. В Шебекино в частный жилой сектор упал БПЛА. Ранения получила мирная жительница: её госпитализировали с осколочными ранениями ноги.

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