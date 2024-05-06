Послепасхальный день в Белгородской области прошёл тревожно: что случилось 6 мая?

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
В Борисовском районе под ударом украинских дронов оказались две «Газели» и легковой автомобиль. Под атаку попали автобусы, которые перевозили работников «Агро-Белогорья».
Погибли семь человек. Минздрав РФ сообщал о 40 пострадавших. Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что число раненых увеличилось до 42 человек. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Два пациента — в реанимации. В детскую больницу попали три брата в возрасте 6, 9 и 17 лет.
Позже ВСУ снова атаковали Борисовский район с помощью дрона-камикадзе. Под удар вновь попал движущийся по дороге автомобиль. На этот раз пострадал мужчина. Его отправили в больницу с осколочными ранениями ноги.
Также сегодня, 6 мая, в результате атаки дрона пострадал инфраструктурный объект связи в Старом Хуторе Валуйского горокруга. Среди мирных жителей раненых нет.
Позже под удар беспилотников попало село Щетиновка в Белгородском районе. Летальный аппарат атаковал молоковоз, повреждена цистерна. В Отрадном пострадал локомотив передвижной лаборатории, а в селе Чайки — легковой автомобиль.
Ещё один украинский беспилотник атаковал сегодня частный жилой сектор на окраине Шебекино. В результате взрыва ранена мирная жительница. У женщины осколочные ранения ноги. Также в результате детонации повреждён забор в домовладении.
Позже дрон-камикадзе ударил по инфраструктурному объекту связи в селе Муром Шебекинского округа. Никто из местных жителей не пострадал.
После полудня в Белгороде и Белгородском районе трижды объявляли ракетную опасность. В Минобороны РФ сообщили, что около 16:00 над областью были сбиты семь снарядов РСЗО «Вампир».
В результате падения обломков в селе Никольское Белгородского района погиб мирный житель. Во время атаки ВСУ он находился в летней кухне.
Также пострадала восьмилетняя девочка, её отвезли в больницу.
Всего в селе зафиксированы различные разрушения в 14 домах и одной квартире в многоэтажке. Помимо этого, повреждены автомобиль и трактор.
Известно, что сегодня над Белгородской областью система ПВО сбила девять украинских БПЛА. Беспилотники были уничтожены в период с 12:30 до 15:20.
Спустя время в Минобороны РФ уточнили, что ПВО уничтожила ещё пять беспилотников.
Ещё одна атака была сегодня в Щетиновке Белгородского района. FPV-дроны ударили по двум «КамАЗам», произошли взрывы. Одна машина сгорела, вторая серьёзно повреждена.
Раненых среди мирных жителей нет.