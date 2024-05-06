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Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Беспилотники

Послепасхальный день в Белгородской области прошёл тревожно: что случилось 6 мая?

6 мая 2024, 15:32
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники
В понедельник, 6 мая, Белгородская область с самого утра находится под атакой беспилотников. Есть погибшие и большое количество раненых. Подробнее о том, как прошёл неспокойный день в области, — в материале Бел.Ру.

День начался с тревожных новостей

В Борисовском районе под ударом украинских дронов оказались две «Газели» и легковой автомобиль. Под атаку попали автобусы, которые перевозили работников «Агро-Белогорья».

Погибли семь человек. Минздрав РФ сообщал о 40 пострадавших. Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что число раненых увеличилось до 42 человек. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Два пациента — в реанимации. В детскую больницу попали три брата в возрасте 6, 9 и 17 лет.

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Повторная атака

Позже ВСУ снова атаковали Борисовский район с помощью дрона-камикадзе. Под удар вновь попал движущийся по дороге автомобиль. На этот раз пострадал мужчина. Его отправили в больницу с осколочными ранениями ноги.

Ещё один автомобиль атакован дроном ВСУ под Белгородом: пострадал мужчина
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Под ударом молоковоз, машина и локомотив лаборатории

Также сегодня, 6 мая, в результате атаки дрона пострадал инфраструктурный объект связи в Старом Хуторе Валуйского горокруга. Среди мирных жителей раненых нет.

Позже под удар беспилотников попало село Щетиновка в Белгородском районе. Летальный аппарат атаковал молоковоз, повреждена цистерна. В Отрадном пострадал локомотив передвижной лаборатории, а в селе Чайки — легковой автомобиль.

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Взрыв в частном секторе

Ещё один украинский беспилотник атаковал сегодня частный жилой сектор на окраине Шебекино. В результате взрыва ранена мирная жительница. У женщины осколочные ранения ноги. Также в результате детонации повреждён забор в домовладении.

Позже дрон-камикадзе ударил по инфраструктурному объекту связи в селе Муром Шебекинского округа. Никто из местных жителей не пострадал.

Взрыв произошёл в частном секторе под Белгородом, ранена женщина
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Ещё один погибший

После полудня в Белгороде и Белгородском районе трижды объявляли ракетную опасность. В Минобороны РФ сообщили, что около 16:00 над областью были сбиты семь снарядов РСЗО «Вампир».

В результате падения обломков в селе Никольское Белгородского района погиб мирный житель. Во время атаки ВСУ он находился в летней кухне.

Также пострадала восьмилетняя девочка, её отвезли в больницу.

Всего в селе зафиксированы различные разрушения в 14 домах и одной квартире в многоэтажке. Помимо этого, повреждены автомобиль и трактор.

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ПВО уничтожила 14 БПЛА

Известно, что сегодня над Белгородской областью система ПВО сбила девять украинских БПЛА. Беспилотники были уничтожены в период с 12:30 до 15:20.

Спустя время в Минобороны РФ уточнили, что ПВО уничтожила ещё пять беспилотников.

Атаки продолжаются: над Белгородской областью сбили девять БПЛА
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FPV-дроны атаковали «КамАЗы»

Ещё одна атака была сегодня в Щетиновке Белгородского района. FPV-дроны ударили по двум «КамАЗам», произошли взрывы. Одна машина сгорела, вторая серьёзно повреждена.

Раненых среди мирных жителей нет.

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