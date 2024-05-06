Послепасхальный день в Белгородской области прошёл тревожно: что случилось 6 мая?

Погибли семь человек. Минздрав РФ сообщал о 40 пострадавших. Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что число раненых увеличилось до 42 человек. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Два пациента — в реанимации. В детскую больницу попали три брата в возрасте 6, 9 и 17 лет.