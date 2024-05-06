«Неделя началась сложно»: Гладков сообщил о состоянии раненых белгородцев

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Число пострадавших в результате утренней атаки ВСУ на Борисовский район увеличилось до 42. Мирные жители получили ранения разной степени тяжести.
Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Два пациента находятся в реанимации Борисовской ЦРБ. Три женщины и трое мужчин остаются в обычных палатах.
Более 20 пострадавших при атаке получают лечение в больницах Белгорода. 10 человек после оказания медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение.
В детскую областную больницу доставлены три брата в возрасте 6, 9 и 17 лет с травмами различной степени тяжести. Всем детям сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.
По информации губернатора Вячеслава Гладкова, погибли в результате атаки шесть человек. Вместе с тем федеральные СМИ со ссылкой на «Агро-Белогорье» ранее сообщили, что жертв семь.