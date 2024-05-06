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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Повреждённый в результате атаки ВСУ автобус «Агро-Белогорья»

«Неделя началась сложно»: Гладков сообщил о состоянии раненых белгородцев

6 мая 2024, 11:43
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Повреждённый в результате атаки ВСУ автобус «Агро-Белогорья»

Количество пострадавших при утренней атаке белгородцев возросло до 42

По словам губернатора, в результате атаки ВСУ погибли шесть человек. При этом федеральные СМИ ранее заявили о семи жертвах. Ранены 42 человека. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Число пострадавших в результате утренней атаки ВСУ на Борисовский район увеличилось до 42. Мирные жители получили ранения разной степени тяжести.

Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Два пациента находятся в реанимации Борисовской ЦРБ. Три женщины и трое мужчин остаются в обычных палатах.

Более 20 пострадавших при атаке получают лечение в больницах Белгорода. 10 человек после оказания медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение.

В детскую областную больницу доставлены три брата в возрасте 6, 9 и 17 лет с травмами различной степени тяжести. Всем детям сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, погибли в результате атаки шесть человек. Вместе с тем федеральные СМИ со ссылкой на «Агро-Белогорье» ранее сообщили, что жертв семь.

Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Место утреннего ЧП с автобусами «Агро-Белогорья» не могут осмотреть из-за дронов
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