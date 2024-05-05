Украинский дрон упал и взорвался в белгородском Шебекино

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
В результате падения беспилотника и последующей детонации есть повреждения: выбиты окна в одном частном жилом домовладении и хозпостройке. На месте работают оперативные службы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
Перед этим под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Никто из мирных не пострадал. Об обстреле села МЧС сообщало в 15:27.
В 16:17 белгородцев предупредили о повторном обстреле хутора Мухин: ранее последний уже попадал под огонь ВСУ этим утром.
Напомним, что вчера ВСУ атаковали Муром с беспилотников. Была повреждена линия электропередачи, пострадавших нет. Утром под атаку дронов попала Вергилевка, где при падении взорвался дрон-камикадзе. Обошлось без пострадавших.