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Published Сегодня, 13:52

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Updated Сегодня, 13:54

Украинский дрон упал и взорвался в белгородском Шебекино

Украинский дрон упал и взорвался в белгородском Шебекино

5 мая 2024, 13:52
Фото: Изображение Midjourney
Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.
Сюжет
МЧС

В результате падения беспилотника и последующей детонации есть повреждения: выбиты окна в одном частном жилом домовладении и хозпостройке. На месте работают оперативные службы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Перед этим под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Никто из мирных не пострадал. Об обстреле села МЧС сообщало в 15:27.

В 16:17 белгородцев предупредили о повторном обстреле хутора Мухин: ранее последний уже попадал под огонь ВСУ этим утром.

Напомним, что вчера ВСУ атаковали Муром с беспилотников. Была повреждена линия электропередачи, пострадавших нет. Утром под атаку дронов попала Вергилевка, где при падении взорвался дрон-камикадзе. Обошлось без пострадавших.

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#Артем Черненко#МЧС#Белгородцы#Шебекино#Муром#Белгород#ВСУ#Мухин#Дрон-камикадзе#БПЛА#Губернатор Вячеслав Гладков
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